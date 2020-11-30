Son Dakika: Koronavirüsten daha fazla can alıyor! Japonya Sağlık Bakanlığı açıkladı!

Çin'de, yemek için yarasa, yılan ve böcek gibi yabani hayvanların satıldığı pazarda ortaya çıkan corona virüsü, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Japonya Ulusal Polis Ajansı'na göre, Japonya'da aylık intihar sayısı Ekim ayında 2 bin 153'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı, Cuma günü itibariyle Japonya'nın toplam Covid-19 ölü sayısının 2 bin 87 olduğunu söyledi.

SON DAKİKA: BİRÇOK SAĞLIK SORUNU ATLATMIŞTI… KORONAVİRÜSLE BİRLİKTE GERİ GELDİ!

Japonya'da yaşayan Eriko Kobayashi, dört kez intihar teşebbüsünde bulundu. İlk seferinde, tam zamanlı bir yayıncılık işinde çalışıyordu ve 22 yaşındaydı. Olaydan sonra üç gün bilinci kapalı hastanede kalan Kobayashi şu anda 43 yaşında. Kobayashi, akıl sağlığı sorunları üzerine kitaplar yazdı ve bir STK'da temsilcilik yapmaya başladı. Ancak koronavirüs, hissettiği stres ve bunalımı geri getirdi.

İşte, dikkat çeken istatistikler ve Japonya'da yaşananlar...