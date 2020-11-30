Son Dakika: Koronavirüsten daha fazla can alıyor! Japonya Sağlık Bakanlığı açıkladı!

Çin'de, yemek için yarasa, yılan ve böcek gibi yabani hayvanların satıldığı pazarda ortaya çıkan corona virüsü, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Japonya Ulusal Polis Ajansı'na göre, Japonya'da aylık intihar sayısı Ekim ayında 2 bin 153'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı, Cuma günü itibariyle Japonya'nın toplam Covid-19 ölü sayısının 2 bin 87 olduğunu söyledi.
SON DAKİKA: BİRÇOK SAĞLIK SORUNU ATLATMIŞTI… KORONAVİRÜSLE BİRLİKTE GERİ GELDİ!
Japonya'da yaşayan Eriko Kobayashi, dört kez intihar teşebbüsünde bulundu. İlk seferinde, tam zamanlı bir yayıncılık işinde çalışıyordu ve 22 yaşındaydı. Olaydan sonra üç gün bilinci kapalı hastanede kalan Kobayashi şu anda 43 yaşında. Kobayashi, akıl sağlığı sorunları üzerine kitaplar yazdı ve bir STK'da temsilcilik yapmaya başladı. Ancak koronavirüs, hissettiği stres ve bunalımı geri getirdi.
İşte, dikkat çeken istatistikler ve Japonya'da yaşananlar...
AKIL SAĞLIĞI SORUNU KÜRESEL BİR TEHDİT
Uzmanlar, salgının akıl sağlığı krizine yol açabileceği konusunda uyardılar. Kitlesel işsizlik, sosyal izolasyon ve kaygı, küresel olarak insanlara zarar veriyor.
Waseda Üniversitesi'nde doçent olan intihar ve psikoloji çalışmalarında uzman Michiko Ueda, "Tam kapanma bile olmadı ve Covid'in etkisi diğer ülkelere kıyasla çok az ... ancak yine de intihar sayısında bu büyük artışı görüyoruz. Bu, diğer ülkelerin gelecekte intihar sayısında benzer veya daha büyük bir artış görebileceğini gösteriyor" açıklamasında bulundu.
Japonya, intihar verilerini düzenli olarak açıklayan birkaç büyük ekonomi arasında yer alıyor. Örneğin ABD için en son ulusal veriler, 2018 yılına aittir. Japon verileri, diğer ülkelere pandemi önlemlerinin ruh sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin içgörüler sağlayabilir ve hangi grupların en savunmasız olduğu.
COVİD'İN KADINLARA BEDELİ
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Japonya, uzun süredir dünyadaki en yüksek intihar oranlarıyla mücadele ediyor. 2016'da Japonya, 100 bin kişi başına 18,5 intihar kaynaklı ölüm oranına sahipti.
Japonya'nın yüksek intihar oranının nedenleri karmaşık olsa da, uzun çalışma saatleri, okul baskısı, sosyal izolasyon ve zihinsel sağlık sorunları etrafındaki kültürel damgalama, intiharların altında bulunan faktörler olarak gösterildi.
Ancak Sağlık Bakanlığına göre, 2019'a kadar geçen 10 yıl boyunca Japonya'da intihar sayısı azalıyor ve geçen yıl yaklaşık 20 bine kadar geriledi. Bu rakam, ülkenin sağlık otoriteleri 1978'de kayıt tutmaya başladığından bu yana en düşük sayı olarak tarihe geçti.
Koronavirüs salgını bu eğilimi tersine çevirmiş gibi görünüyor. Ayrıca, intiharlardaki artış kadınları orantısız bir şekilde etkiliyor. Erkeklere göre toplam intiharların daha küçük bir oranını temsil etmelerine rağmen, kendi canına kıyan kadınların sayısı artıyor. Ekim ayında Japonya'da kadınlar arasındaki intiharlar, bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık %83 arttı. Erkek intiharları aynı süre içinde yaklaşık %22 arttı.
Bunun birkaç olası nedeni var. İşten çıkarmaların yoğun olduğu otel, yemek hizmeti ve perakende sektörlerindeki yarı zamanlı çalışanların daha büyük bir yüzdesini kadınlar oluşturuyor. Kobayashi, birçok arkadaşının işten çıkarıldığını söyledi. "Japonya kadınları görmezden geliyor. Bu, kötü bir şey olduğunda en zayıf insanların ilk önce kesildiği bir toplum."