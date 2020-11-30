Son dakika | Moderna corona virüs aşısıyla ilgili sonuçlarını açıkladı: Yüzde 100 koruma...

CİDDİ VAKALARIN TAMAMINDA ETKİ OLDU

30 binden fazla kişiyle yapılan aşı çalışmalarında Moderna, 196 corona virüs hastasının 185'inin aşıyı aldığını, 11'inin ise plasebo aldığını söyledi. Bu hastalar arasındaki otuz kişinin ciddi vaka olduğu bildirildi. Moderna bu otuz kişinin tamamında aşının etkili olduğunu açıkladı.