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| aşısıyla ilgili sonuçlarını açıkladı: Yüzde 100 koruma...

aşılarıyla ilgili peş peşe haberleri gelmeye devam ediyor. , haftasonu yapılan son aşı denemelerinde sonuçlarının yüzde 94,1 olduğunu açıkladı. Ciddi vakalarda ise bu oranın yüzde 100 olduğu belirtildi. Moderna’nın aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 30.11.2020 15:21 Son Güncelleme: 30.11.2020 15:23 ABONE OL
Son dakika | Moderna corona virüs aşısıyla ilgili sonuçlarını açıkladı: Yüzde 100 koruma...

Son dakika haberi: Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı derinden etkileyen corona virüs ile ilgili müjdeli aşı haberi geldi. Moderna, geliştirdikleri corona virüs aşısının hiçbir komplikasyonla karşılaşmadığını, yüzde 94,1'lik başarı oranıyla acil kullanım iznine başvurulacağını açıkladı. Ciddi vakalarda ise bu oranın yüzde 100 olduğu belirtildi.

CİDDİ VAKALARIN TAMAMINDA ETKİ OLDU

30 binden fazla kişiyle yapılan aşı çalışmalarında Moderna, 196 corona virüs hastasının 185'inin aşıyı aldığını, 11'inin ise plasebo aldığını söyledi. Bu hastalar arasındaki otuz kişinin ciddi vaka olduğu bildirildi. Moderna bu otuz kişinin tamamında aşının etkili olduğunu açıkladı.

"BUNU KANITLAYACAK VERİLERE SAHİBİZ"

Moderna'nın aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz" ifadelerini kullanırken "Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz" şeklinde konuştu.

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Son dakika | Moderna corona virüs aşısıyla ilgili sonuçlarını açıkladı: Yüzde 100 koruma...
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