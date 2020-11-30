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: suikastında Ortadoğu'yu karıştıracak gelişme! açıkladı: 'e ait çıktı...

haberine göre; İranlı bir yetkili, ülkede nükleer programın 'babası' olarak kabul edilen 'ye düzenlenen suikastın altında olduğunu açıkladı. İsmini vermeyen yetkili, suikasta ait İsrail yapımı silahların bulunduğunu bildirdi. 'ın olayın aydınlatılması halinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu...

Giriş Tarihi: 30.11.2020 12:03 Son Güncelleme: 30.11.2020 12:26 ABONE OL
Son dakika: Muhsin Fahrizade suikastında Ortadoğu'yu karıştıracak gelişme! İran açıkladı: İsrail'e ait çıktı...

Son dakika haberi: İran'ın nükleer programının babası olarak bilinen Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikast ile ilgili araştırmalar sürüyor. İranlı bir yetkili suikastın ardında İsrail'in olduğunu işaret eden açıklamalar yaptı. İsrail'e ait silahların Muhsin Fahrizade suikastında kullanıldığını açıklayan yetkili, "Terör saldırısında kullanılan silahlar uydudan kontrol edilebilen İsrail yapımı." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

İRANLI YETKİLİDEN SON DAKİKA MUHSİN FAHRİZADE SUİKASTI AÇIKLAMASI

İranlı bir yetkili, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastında kullanılan silahların İsrail yapımı olduğunu söyledi.

İran'da Arapça yayın yapan devlet televizyonu El Alem'e konuşan adı açıklanmayan bir yetkili, İsrail'in Fahrizade suikastında parmağı olduğuna dair deliller bulunduğunu belirtti.

Söz konusu yetkili, "Siyonist rejim, Fahrizade suikastı için İran devrimi karşıtı unsurları kullandı. Terör saldırısında kullanılan silahlar uydudan kontrol edilebilen İsrail yapımı." ifadelerini kullandı.

KASIM SÜLEYMANİ'YE SUİKAST GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Daha önce ABD tarafından General Kasım Süleymani'ye suikast gerçekleştirilmiş, İran beklenen sertlikte bir karşılık vermemişti. İran, ABD'nin Irak'taki askeri üssünü vurmuş, ABD ise alınan önlemler sayesinde can kaybı olmadığını duyurmuştu. İran, ABD'yle yaşadığı gerilime şimdilik son vermiş görünüyor.

İranlı nükleer fizikçi Muhsinfahrizade suikastinde yeni detaylar ortaya çıktı: 12 tetikçi...

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Son dakika: Muhsin Fahrizade suikastında Ortadoğu'yu karıştıracak gelişme! İran açıkladı: İsrail'e ait çıktı...
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