Son dakika: Muhsin Fahrizade suikastında Ortadoğu'yu karıştıracak gelişme! İran açıkladı: İsrail'e ait çıktı...

Son dakika haberi: İran'ın nükleer programının babası olarak bilinen Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikast ile ilgili araştırmalar sürüyor. İranlı bir yetkili suikastın ardında İsrail'in olduğunu işaret eden açıklamalar yaptı. İsrail'e ait silahların Muhsin Fahrizade suikastında kullanıldığını açıklayan yetkili, "Terör saldırısında kullanılan silahlar uydudan kontrol edilebilen İsrail yapımı." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...