Almanya'da korkunç kaza! Cip yayalarına arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın Trier kentinde kontrolden çıkan cip, yayaların arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Almanya'nın Trier kentinde kontrolden çıkan cip yayaların arasında daldı. Kazada en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kaza yerine gelen polisin cipin sürücüsünü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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