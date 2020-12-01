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'da korkunç ! Cip yayalarına arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

'da kontrolden çıkan cip, yayaların arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 17:24 Son Güncelleme: 1.12.2020 17:32 ABONE OL
Almanya'da korkunç kaza! Cip yayalarına arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın Trier kentinde kontrolden çıkan cip, yayaların arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Almanya'nın Trier kentinde kontrolden çıkan cip yayaların arasında daldı. Kazada en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kaza yerine gelen polisin cipin sürücüsünü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Almanya'da korkunç kaza! Cip yayalarına arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
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