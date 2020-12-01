Avrupa’nın hasta adamı: Fransa

Fransa'da yönetimin Müslümanlara yönelik baskıları ile Meclis'te kabul edilen ve tepkiler üzerine yeniden gözden geçirileceği açıklanan polisin müdahale alanını genişletecek Genel Güvenlik Yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolar ülkeyi demokrasi sınavında zora sokuyor.Fransa'nın demokrasi sınavında Avrupa'nın "hasta adamı olduğu" ve "şiddet sarmalına girdiği" yorumları yapılıyor. Ekonomik ilerlemede yavaşlamaya, sağlık sisteminde tıkanmaya yol açan Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki politikalar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetinin ekimden itibaren Müslümanları, İslami kuruluşları hedef alan adımları Fransa'yı içeride ve uluslararası arenada tartışmalı konuma sürükledi.Macron'un Suriye, Irak, Libya, Lübnan, Doğu Akdeniz, Azerbaycan-Ermenistan çatışma ve meselelerinde başarısızlıkla sonuçlanan manevralarının, ülkeyi iç politikalarda çıkmazın eşiğine sürüklediği değerlendirmeleri yapılıyor. Yönetimin iç politikasının yetersiz olduğu ve aşırı sağcı zemine kaydığı, dış politikada sömürgeci gelenekten kurtulmadığı bu nedenle 2022 cumhurbaşkanlığı seçiminde Macron'un zora gireceği ifade ediliyor.Öte yandan Fransa'daki polis şiddetine yönelik Batı basını genelde sessiz kalmayı tercih ediyor. Avrupa basınının son zamanlarda Fransa'da görmezden geldiği bazı olaylar;Gösteriler neredeyse hiç haberleştirilmiyor.Polisin protestoculara yönelik şiddeti görülmüyor.10 yaşındaki çocuklara 'terörist' muamelesi yapılmasına karşı sessiz kaldılar.Macron ve heyetinin nefret söylemi yaymasını izliyorlar.Polisin gazetecileri dövmesine bile ses çıkarmıyorlar.Göçmenlerin yaka paça çadırlarından atılmasını umursamadılar.Macron yönetiminin haberleri yayından kaldırmasına göz yumdular.PARİS'TE geçen hafta müzik yapımcısı Michel Zecler'i döven dört polis memuru hakkında cezai soruşturma başlatıldı. Polislerin Zehler'e 'Pis zenci' şeklinde ırkçı hakaretler yağdırarak dakikalarca darp ettiğini gösteren görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.