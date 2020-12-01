Ermenistan'a bir şok daha! Kıtlıkla karşı karşıya...

TAHILIN YÜZDE 75'İ KAYBEDİLDİ

Yeni Şafak'ta yer alan haber göre; Ermenistan'da yılda yaklaşık 200 bin ton tahıl üretildiğini bunun 150 bin tonunun Dağlık Karabağ bölgesinden temin edildiğini ifade eden Khachatryan, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde kontrolü kaybetmesiyle üretilen tahılın da yüzde 75'ininin kaybedildiğini dile getirdi.

EKMEK KITLIĞI KAPIDA!

Öte yandan Ermenistan'ın yılda yaklaşık 250 bin ton tahıl ithal ettiğine de dikkat çeken Khachatryan, ''Yurt dışından alımlarla boşluğu doldurmamız gerekecek. Doların yükselişte olduğu göz önüne alındığında, ekmek arzı ve fiyatı ile ilgili sorun yaşayacağız. Ermenistan'da savaş sonrası ekmek kıtlığı, büyük yoksulluk ve hatta kıtlık yakında kaçınılmaz hale gelebilir.'' diye konuştu.