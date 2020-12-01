Katar: Filistin'in başkenti Kudüs olan bağımsız devlet kurma hakkını desteklediğimizi yineliyoruz

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Filistin'i destekleyen tutumunun değişmediğini belirtti. Bin Abdurrahman, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde Katar devleti olarak Filistin meselesindeki sağlam duruşumuzu sürdürdüğümüzü ve kardeş Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını desteklediğimizi yineliyoruz."

29 KASIM "FİLİSTİN HALKIYLA ULUSLARARASI DAYANIŞMA GÜNÜ"

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 29 Kasım 1977'de aldığı karar doğrultusunda, Filistin sorununun çözümüne destek vermek amacıyla 1978 yılından bu yana her yıl 29 Kasım "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor.

Bakan Çavuşoğlu'ndan "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" mesajı:

Filistin büyükelçisinden Erdoğan’a teşekkür