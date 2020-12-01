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Haberler Dünya Haberleri Moody's: İngiltere'de havalimanı trafiği 2024'den evvel düzelmeyecek

s: 'de havalimanı trafiği 2024'den evvel düzelmeyecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 'de havalimanı trafiğinin 2024 yılından evvel Kovid-19 salgını öncesi seviyelere ulaşmasının olası görünmediğini bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 18:39 Son Güncelleme: 1.12.2020 18:40 ABONE OL

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ülkede havalimanı trafiğinin Kovid-19 salgını ve salgını kontrol altına almak için uygulanan kısıtlamalardan etkilendiği belirtildi.

İngiltere'de havalimanı trafiğinin bu yıl yüzde 75 azalmasının beklendiğinin ifade edildiği açıklamada, ülkede söz konusu trafiğin 2024 yılından evvel Kovid-19 salgını öncesi seviyelere ulaşmasının öngörülmediği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınının dünyanın bazı bölgelerinde kontrol altına alınmış olsa da seyahat kısıtlamalarının devam etmesi nedeniyle herhangi bir toparlanmanın zamanlaması ve niteliği konusunda hala ciddi bir belirsizlikler olduğu vurgulanarak, "Aşıya yönelik belirsizlik de devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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Moody's: İngiltere'de havalimanı trafiği 2024'den evvel düzelmeyecek
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