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Son dakika haberi: Aliyev dünyaya ilan etti: Düşmanı topraklarımızdan kovduk

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı son dakka açıklamasında; "Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 11:28 Son Güncelleme: 1.12.2020 11:54 ABONE OL
Son dakika haberi: Aliyev dünyaya ilan etti: Düşmanı topraklarımızdan kovduk

Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önemli açıklamalarda bulundu. Aliyev yaptığı açıklamalarında; "Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek. dedi.

Aliyev'in açıklamaları şu şekilde;

Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek.

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Son dakika haberi: Aliyev dünyaya ilan etti: Düşmanı topraklarımızdan kovduk
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