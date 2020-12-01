Son dakika haberi: Aliyev dünyaya ilan etti: Düşmanı topraklarımızdan kovduk

Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önemli açıklamalarda bulundu. Aliyev yaptığı açıklamalarında; "Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek. dedi.

Aliyev'in açıklamaları şu şekilde;

Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek.

Bugün Dağlık Karabağ'da yaşayanlar Azerbaycan vatandaşıdır. Onlar Azerbaycan devletinde hayatlarının daha iyi olacağını görecekler

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