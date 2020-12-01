Son dakika haberi: Corona virüsün en erken belirtisi ortaya çıktı: 12 gün boyunca sürüyor

CORONA VİRÜS BURNU NASIL ETKİLİYOR?

Corona virüs vücuda tipik olarak burun veya ağız yoluyla, bazen de gözlerden giriyor. Solunum yollarını hedef alan corona virüs akciğer, burun ve boğazdaki hücreleri istila ederek çoğalıyor.

Virüs hücrelere tutunmak için ACE-2 reseptörlerini kullanıyor. ACE2 reseptörleri ise akciğerlerde, böbreklerde, kalpte, bağırsakta ve epitel hücrelerinde yaygın olarak buunuyor. Burunun nmeli kalmasını sağlayan mukoza hücreleri ise birüsün çoğalması için oldukça bir uygun ortam sağlıyor. Araştırmacılar, virüsün mukozayı istila etmesinin kuruluğa ve burunda tuhaf hislere neden olabileceğini belirtiyor.

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