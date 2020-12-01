Son dakika haberi: Putin'e intihar şoku: Kremlin arazisinde canına kıydı

"KREMLİN ARAZİSİNDE CANINA KIYDI"

Gazete yayınladığı haberinde, "Putin'in korumalarından biri Kremlin arazisinde canına kıydı" başlığıyla duyurdu. Haberde, intihar eden kişinin "Başkan Putin'in kişisel güvenliğinden sorumlu kişilerden biri olduğu" iddiasına yer verildi.Öte yandan pek çok Rus yayın organı, habere kaynak olarak Telegram'dan yayın yapan Baza ajansını gösterdi.