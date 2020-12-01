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Son dakika: Mili Savunma Bakanlığı açıkladı: En kısa sürede faaliyete geçecek

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, ile arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla kurulacak Türk-Rus Ortak Merkezi'nin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 10:44 Son Güncelleme: 1.12.2020 10:56 ABONE OL
Son dakika: Mili Savunma Bakanlığı açıkladı: En kısa sürede faaliyete geçecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla kurulacak Türk-Rus Ortak Merkezi'nin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

VİDEO KONFERANS YÖNTEMİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında video telekonferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzalandığı anımsatıldı.

Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanarak, mutabakat imzalandığı belirtilen açıklamada, "Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

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Son dakika: Mili Savunma Bakanlığı açıkladı: En kısa sürede faaliyete geçecek
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