‘Suikast, İsrail yapımı silahlarla düzenlendi’

İRAN'IN nükleer programının mimarı olarak görülen nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesine dair yeni detaylar ortaya çıkıyor. İranlı bir yetkili, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Fahrizade suikastında kullanılan silahların İsrail yapımı olduğunu söyledi. El Alem'e konuşan adı açıklanmayan yetkili, "Siyonist rejim, Fahrizade suikastı için İran devrimi karşıtı unsurları kullandı. Terör saldırısında kullanılan silahlar uydudan kontrol edilebilen İsrail yapımı" dedi.İran Ulusal Güvenlik Sekreteri Ali Şemhani ise emniyet güçlerinin suikast düzenleneceğine dair istihbarat bilgisine sahip olduğunu fakat ciddiye almadıklarını söyledi.Öte yandan İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı (FHA) suikastın, saldırganlar tarafından değil yol kenarına bırakılan bir kamyonete monte edilen ve 150 metrelik mesafeden otomatik silahla gerçekleştirildiğini iddia etti. Savunma Bakanı ve diğer yetkililer ise suikastın silahlı saldırganlarca yapıldığını açıkladı.