Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Türklere saldırı 30 yıl sonra aydınlanıyor

Türklere saldırı 30 yıl sonra aydınlanıyor

Giriş Tarihi: 1.12.2020 ABONE OL
Türklere saldırı 30 yıl sonra aydınlanıyor
ALMANYA'NIN Bavyera eyaletindeki Kempten kentinde, 17 Kasım 1990 günü beş Türk ailenin yaşadığı evde çıkan yangına ilişkin korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Vocie of America sitesindeki habere göre o dönemde iki Almanya'nın birleşmesinden birkaç hafta sonra, 5 yaşındaki bir çocuğun ölümüne ve iki kardeşinin ağır yaralanmasına yol açan yangının, ırkçılar tarafından yapılmış kundaklama olduğu ve saldırının üstlenildiği mektubun polis tarafından sümen altı edildiği belirlendi. Soruşturma dosyası yeniden açılacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Türklere saldırı 30 yıl sonra aydınlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA