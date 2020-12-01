Türklere saldırı 30 yıl sonra aydınlanıyor

ALMANYA'NIN Bavyera eyaletindeki Kempten kentinde, 17 Kasım 1990 günü beş Türk ailenin yaşadığı evde çıkan yangına ilişkin korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Vocie of America sitesindeki habere göre o dönemde iki Almanya'nın birleşmesinden birkaç hafta sonra, 5 yaşındaki bir çocuğun ölümüne ve iki kardeşinin ağır yaralanmasına yol açan yangının, ırkçılar tarafından yapılmış kundaklama olduğu ve saldırının üstlenildiği mektubun polis tarafından sümen altı edildiği belirlendi. Soruşturma dosyası yeniden açılacak.