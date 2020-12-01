Yolcu uçağını arılar bastı

Yuva yapmak için genellikle çatı araları, saçak altları, ağaçlar veya binaların üst köşelerini seçen arılar bu kez farklı bir mekanı tercih etti. Arılar park halindeki bir uçağın üzerine yuva yaptı. İlginç olay Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'nda yaşandı.

Park halindeki Vistara Havayollarına ait Airbus A320 tipi bir yolcu uçağının sağ ön yolcu kapısını bulunduğu alanı kaplayan binlerce bal arısı havalimanı itfaiye ekipleri tarafından su sıkılarak dağıtıldı. Pazartesi günü yaşanan olay anına ait görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. Geçen yılda benzeri bir olay yaşanmış, Air India'ya ait uçağın sol kokpit camını kaplayan arılar uçağın gecikmeye girmesine neden olmuştu.

ARIZAYA NEDEN OLABİLİR

Gövdesinde arı ve benzeri böcek sürüsü tespit edilen uçakların gerekli kontroller yapılmadan kalkışına izin verilmediğine dikkat çeken havacılık uzmanları ise arıları uçakların hızını ölçen 'Pitot Tüpü'ne girerek arızaya neden olabileceğine dikkat çekiyor.

EN ACI ÖRNEK

Bu konuda en acı örneklerinden biri ise 1996 yılında yaşandı. Birgen Air'in Boeing 757-225 tipi uçağı, 6 Şubat 1996 gecesi Berlin ve Frankfurt'a uçmak üzere Dominik Cumhuriyetinin Puerto Plata şehrinden kalkış yapan uçak havalanışından kısa süre sonra Atlas Okyanusuna düşmüş ve 189 kişi hayatını kaybetmişti.Kaza sonrasında 25 gün Dominik'te bekleyen uçağın bir kılıfla kapatılması gereken pitot tüplerinin kapatılmadığı, tüplerin içine yuva yapan eşek arılarını ise uçağın hız bilgisin yanlış aktardığı tespit edilmişti.