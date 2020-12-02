ABD Başkanı Trump’tan son dakika açıklaması: 4 yıl daha kalmak için çalışıyorum, olmazsa 4 yıl sonra görüşürüz

Tartışmalı ABD seçimlerinde oy hırsızlığı iddiaları konuşulurken, Trump'ın seçim ekibinin yaptığı itirazların neredeyse tamamı reddedildi. Hala bu seçimi kazandıklarını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı. Beyaz Saray'a yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Trump, Covid-19 salgını sırasında halk sağlığı yetkililerinin yönlendirmesine rağmen maske takmayan pek çok insanla dolu Noel resepsiyonunda konuşma yaptı.
ABD Başkanı, "İnanılmaz bir dört yıl oldu. Dört yıl daha yapmaya (görevde kalmaya) çalışıyoruz. Aksi takdirde, dört yıl sonra görüşürüz" dedi.
Trump, "Ama bundan hoşlanmıyorlar" diyerek, seçimi kazandığı konusunda ısrarını sürdürdü.
Ayrıca, avukatı Rudy Giuliani'nin seçim sonuçlarına itiraz etmek amacıyla eyalet yasama organlarında düzenlediği basın toplantılarına atıfta bulunarak, resepsiyon davetlilerine hukuk ekibiyle "dolandırıcılık duruşmalarını" izleyip izlemediğini sordu. Trump "Dürüst olmak gerekirse, yaşananlar bir utanç kaynağı" dedi.
Trump, Beyaz Saray'ın büyük merdiveninde, gelen konuklara seslendi. CNN'in haberine göre resepsiyona katılan birkaç kişi maske taksa da, çoğu katılımcı maskesizdi ve bazıları duyulabilir şekilde öksürüyordu.
Trump, geçen ay tamamlanan ABD seçimleri sonrası, Başkan seçilen Joe Biden'ın zaferini henüz kabul etmedi.
Birçok uzmana göre, Biden'In zaferini kabul ettikten sonra Trump'ın yapacağı mağlubiyet konuşmasında, "geri dönüş kampanyası" için kapıyı açık bırakarak 2024 seçimlerine gönderme yapacağı düşünülüyor.