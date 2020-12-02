ABD Başkanı Trump’tan son dakika açıklaması: 4 yıl daha kalmak için çalışıyorum, olmazsa 4 yıl sonra görüşürüz

Tartışmalı ABD seçimlerinde oy hırsızlığı iddiaları konuşulurken, Trump'ın seçim ekibinin yaptığı itirazların neredeyse tamamı reddedildi. Hala bu seçimi kazandıklarını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı. Beyaz Saray'a yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Trump, Covid-19 salgını sırasında halk sağlığı yetkililerinin yönlendirmesine rağmen maske takmayan pek çok insanla dolu Noel resepsiyonunda konuşma yaptı.

"4 YIL DAHA KALMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM, OLMAZSA 4 YIL SONRA..."

ABD Başkanı, "İnanılmaz bir dört yıl oldu. Dört yıl daha yapmaya (görevde kalmaya) çalışıyoruz. Aksi takdirde, dört yıl sonra görüşürüz" dedi.

Trump, "Ama bundan hoşlanmıyorlar" diyerek, seçimi kazandığı konusunda ısrarını sürdürdü.