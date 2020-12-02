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Başkanı Trump’tan son dakika açıklaması: 4 yıl daha kalmak için çalışıyorum, olmazsa 4 yıl sonra görüşürüz

Başkanlık ile ilgili tartışmalar sürerken, Trump’tan son dakika açıklaması geldi. ABD Başkanı ,  Salı günü 'da düzenlenen Noel resepsiyonunda, ister 2021'de ister Ocak 2025'te başlayacak olsun, dört yıl daha başkanlık görevinde kalacağı ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: 2.12.2020 09:12 Son Güncelleme: 2.12.2020 09:13 ABONE OL
ABD Başkanı Trump’tan son dakika açıklaması: 4 yıl daha kalmak için çalışıyorum, olmazsa 4 yıl sonra görüşürüz

Tartışmalı seçimlerinde oy hırsızlığı iddiaları konuşulurken, Trump'ın seçim ekibinin yaptığı itirazların neredeyse tamamı reddedildi. Hala bu seçimi kazandıklarını söyleyen ABD Başkanı , dün 'da yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı. Beyaz Saray'a yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Trump, Covid-19 salgını sırasında halk sağlığı yetkililerinin yönlendirmesine rağmen maske takmayan pek çok insanla dolu Noel resepsiyonunda konuşma yaptı.

"4 YIL DAHA KALMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM, OLMAZSA 4 YIL SONRA..."

ABD Başkanı, "İnanılmaz bir dört yıl oldu. Dört yıl daha yapmaya (görevde kalmaya) çalışıyoruz. Aksi takdirde, dört yıl sonra görüşürüz" dedi.

Trump, "Ama bundan hoşlanmıyorlar" diyerek, seçimi kazandığı konusunda ısrarını sürdürdü.

ABD Başkanı Trump’tan son dakika açıklaması: 4 yıl daha kalmak için çalışıyorum, olmazsa 4 yıl sonra görüşürüz

Ayrıca, avukatı Rudy Giuliani'nin seçim sonuçlarına itiraz etmek amacıyla eyalet yasama organlarında düzenlediği basın toplantılarına atıfta bulunarak, resepsiyon davetlilerine hukuk ekibiyle "dolandırıcılık duruşmalarını" izleyip izlemediğini sordu. Trump "Dürüst olmak gerekirse, yaşananlar bir utanç kaynağı" dedi.

Trump, 'ın büyük merdiveninde, gelen konuklara seslendi. CNN'in haberine göre resepsiyona katılan birkaç kişi maske taksa da, çoğu katılımcı maskesizdi ve bazıları duyulabilir şekilde öksürüyordu.

ABD Başkanı Trump’tan son dakika açıklaması: 4 yıl daha kalmak için çalışıyorum, olmazsa 4 yıl sonra görüşürüz

Trump, geçen ay tamamlanan sonrası, Başkan seçilen Joe Biden'ın zaferini henüz kabul etmedi.

Birçok uzmana göre, Biden'In zaferini kabul ettikten sonra Trump'ın yapacağı mağlubiyet konuşmasında, "geri dönüş kampanyası" için kapıyı açık bırakarak 2024 seçimlerine gönderme yapacağı düşünülüyor.

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ABD Başkanı Trump’tan son dakika açıklaması: 4 yıl daha kalmak için çalışıyorum, olmazsa 4 yıl sonra görüşürüz
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