ABD’den BAE’ye Hafter uyarısı

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya hükümetine karşı savaşan Halife Hafter öncülüğündeki gayrimeşru silahlı güçlere destek veren paralı Rus askerlerini finanse ettiğini ileri sürdü. Raporda, BAE'nin Rus güvenlik şirketi Wagner Grubu'na bağlı güçlere para sağladığı tespitinde bulunuldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen iş insanı Yevgeniy Viktoroviç Prigojin'in kurucusu olduğu güvenlik şirketi, istikrarsızlık bölgelerinde Rusya'nın çıkarları doğrultusunda operasyonlar yürütmekle suçlanıyor.Pentagon raporu, ABD'nin Körfez'deki müttefiki BAE ile de ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Demokratlar, Trump yönetiminin Abu Dabi yönetimine 23 milyar dolarlık F-35 uçağı satışını durdurmak için kampanya yürütüyor. BAE'nin Libya'daki çatışmalardaki rolünü gizlemek için paralı Rus askerleri kullandığı iddiası uzun zamandır dile getiriliyordu.