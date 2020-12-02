Araç, yayaların arasına daldı: 4 ölü, 15 yaralı

Almanya'nın batısında yer alan Trier kentinde, bir otomobil araç trafiğine kapalı bir alana girerek yayalara çarptı. Olayda bir bebek ile iki yaşındaki çocuğun da arasında bulunduğu en az dört kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi yaralandı. Yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğu açıklandı. Trier Polis Sözcüsü Karl-Peter, otomobilin yüksek hızla yayalara ayrılan yola girdiğini ve caddede yürüyen insanlara çarptığını açıkladı. Olay yerine giden Belediye Başkanı Wolfram Leibe, "Korkunç bir manzaraydı" diye olayın boyutunu özetlerken, 51 yaşında olduğu belirlenen sürücü yakalandı. Söz konusu kişinin Alman olduğu ve Trier-Saarburg bölgesinde yaşadığı açıklandı. Olayın bir terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor. Polis ve savcılığın bugün konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.