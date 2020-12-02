Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Avrupa ülkeleri de Apple'a iPhone davası açtı

ülkeleri de 'a davası açtı

'da bir tüketici derneği, teknoloji şirketi 'a karşı eski telefon modellerini kasıtlı olarak değersizleştirdiği gerekçesiyle dava açtığını duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 2.12.2020 18:09 Son Güncelleme: 2.12.2020 18:42 ABONE OL
Avrupa ülkeleri de Apple'a iPhone davası açtı

Avrupa tüketici hakları kuruluşu Euroconsumer, Apple'a karşı dava açtıklarını duyurdu. Kuruluş, İspanya ve Belçika'da hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

'iPHONE MODELLERİNİN PLANLI BİÇİMDE DEĞERİNİ YİTİRTTİĞİ' İDDASIYLA DAVA AÇILDI

Açıklamada, Apple'a karşı iPhone modellerinin planlı biçimde değerini yitirttiği gerekçesiyle dava açıldığı kaydedildi.

'HAKSIZ VE YANILTICI...'

Apple'ın haksız ve yanıltıcı ticari uygulamalara giriştiği iddia edilen açıklamada, davanın, iPhone 6, 6 Plus, 6S ve 6S Plus modellerini kapsadığı ifade edildi.

BELÇİKA VE İSPANYA'DA MODEL SAHİPLERİNE TAZMİNAT TALEBİ

Açıklamada, Apple'dan Belçika ve İspanya'da söz konusu model sahiplerine 60'ar avro tazminat talep edildiği, benzer hukuki süreçlerin İtalya ve Portekiz'de de başlatılacağı kaydedildi.

113 MİLYON DOLAR ÖDEMİŞTİ

Apple, geçtiğimiz günlerde ABD'de eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlatarak tüketicileri mağdur ettiği iddia edilen bir davada 113 milyon dolar ödemişti.

Şirket, martta da benzer konuda açılan başka bir davada uzlaşma yoluna giderek 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Apple, yavaşlatmaların "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" amacıyla yapıldığını savunurken uzmanlar, şirketin bunu tüketicileri yeni modellere teşvik etmek için yaptığını iddia ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa ülkeleri de Apple'a iPhone davası açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA