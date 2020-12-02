Bakan Çavuşoğlu'ndan Pompeo'ya sert çıkış: Körü körüne...

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara'yı, Akdeniz'de müttefikleriyle gerginliği arttırmak ve Rus yapımı bir hava savunma sistemi alarak adeta Kremlin'e hediye vermekle suçladı.

çavuşoğlu'nun cevabı sert oldu

Gündem dışı şekilde Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevabı sert oldu. Çavuşoğlu ise, Pompeo'yu, 'Avrupalı müttefiklere telefon açıp Türkiye karşıtı bir cephede toplamak, bölgesel çatışmalarda körü körüne Yunanistan'dan yana taraf tutmak ve Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satmayı reddetmekle' suçladı.