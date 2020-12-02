Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Bakan Çavuşoğlu'ndan Pompeo'ya sert çıkış: Körü körüne...

'ndan Pompeo'ya sert çıkış: Körü körüne...

Dışişleri Bakanı Mevlüt , NATO toplantısında Türkiye’yi hedef alan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’ya çok sert tepki verdi. Çavuşoğlu, ABD'yi; 'Avrupalı müttefiklere telefon açıp Türkiye karşıtı bir cephede toplamak, bölgesel çatışmalarda körü körüne Yunanistan'dan yana taraf tutmak ve Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satmayı reddetmekle' suçladı.

Giriş Tarihi: 2.12.2020 17:33 ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu'ndan Pompeo'ya sert çıkış: Körü körüne...

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşti. Kuzey Atlantik İttifakı'nın gelecek 10 yılda nasıl daha güçlü hale gelebileceği konusunun tartışılmasının planlandığı toplantıda, Trump hükümeti adına son NATO toplantısına katılan Pompeo, tansiyonu yükselterek Türkiye'yi hedef aldı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara'yı, Akdeniz'de müttefikleriyle gerginliği arttırmak ve Rus yapımı bir hava savunma sistemi alarak adeta Kremlin'e hediye vermekle suçladı.

çavuşoğlu'nun cevabı sert oldu

Gündem dışı şekilde Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevabı sert oldu. Çavuşoğlu ise, Pompeo'yu, 'Avrupalı müttefiklere telefon açıp Türkiye karşıtı bir cephede toplamak, bölgesel çatışmalarda körü körüne Yunanistan'dan yana taraf tutmak ve Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satmayı reddetmekle' suçladı.

TERÖRİST OLUŞUMLARI DESTEKLİYORSUNUZ

Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye'nin DEAŞ'la savaştığı bir ortamda ABD'nin Suriye'deki "terörist oluşumları" desteklediğini yine ABD ile Fransa'nın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a destek vererek çatışmayı daha da kötüleştirdiğini dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu TRT World Forum 2020'de konuştu: "İrini Operasyonu, Türkiye'ye karşı bir araç olarak kullanıldı" Bakan Çavuşoğlu'ndan "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" mesajı:

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Çavuşoğlu'ndan Pompeo'ya sert çıkış: Körü körüne...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA