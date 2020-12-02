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Başakşehir'de zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi: 1 yaralı

İstanbul Başakşehir'de hafriyat kamyonu sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaşanan zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi. Kazada bir kişi yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 2.12.2020 20:56 Son Güncelleme: 2.12.2020 21:11 ABONE OL
Başakşehir'de zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Kaza, Başakşehir Ziya Gökalp Caddesi Hürriye Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit O. İsimli 61 ADC 134 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybedince, önünde bulunan 34 DIH 845 plakalı İETT otobüse çarptı.

Başakşehir'de zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi: 1 yaralı

REFÜJE ÇIKTI

Kazanın ardından 68 ABF 168, 34 RG 1628, 34 RJ 9307 plakalı 3 araç kazaya karıştı. Otobüs ve hafriyat kamyonu çarpmasın etkisiyle refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Faciadan kıl payı dönülen kazada, hafriyat kamyonu sürücüsü Ümit O. Yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Cadde üzerinde kontrollü olarak sağlanan trafik araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.

"ŞOKA GİRDİK"


Kazaya karışan yolculardan Kadir Taşçı, "Araçla seyir halindeydik. Tam o sırada kamyonun geldiğini fark ettik ve otobüs bize çarptı. Kötü bir şekilde sürüklendik. Eniştem manevra yaparak çevirdi arabayı, şoka girdik" diye konuştu.

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Başakşehir'de zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi: 1 yaralı
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