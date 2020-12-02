Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Haftada 4 milyon kişi Covid-19'a yakalanıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüm dünyada kaydedilen koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının geçen hafta yaklaşık 4 milyon arttığını açıkladı.
DSÖ'nün verilerine göre 23-29 Kasım tarihleri arasında dünya çapında toplam 3 milyon 935 bin 330 yeni koronavirüs vakası tespit edildi ve 69 bin 916 ölüm gerçekleşti. Önceki yedi günlük dönemde ise 4 milyon 60 bin 891 vaka ve 67 bin 221 ölüm bildirilmişti.
ÖLÜM ORANI ARTTI
DSÖ, son zamanlarda görülen hafif düşüşe rağmen küresel enfeksiyon oranının yüksek kaldığını söylüyor. Ancak ölüm oranı artmaya devam ediyor.Son dakika: Corona virüs aşısında öncelik sırası belli oldu! ABD'de kriterler belirlendi Son dakika haberi... Bilim insanları duyurdu! Corona virüsün en erken belirtisi ortaya çıktı: Corona virüsün bu belirtisine dikkat!