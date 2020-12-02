Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Haftada 4 milyon kişi Covid-19'a yakalanıyor

DSÖ'nün verilerine göre 23-29 Kasım tarihleri arasında dünya çapında toplam 3 milyon 935 bin 330 yeni koronavirüs vakası tespit edildi ve 69 bin 916 ölüm gerçekleşti. Önceki yedi günlük dönemde ise 4 milyon 60 bin 891 vaka ve 67 bin 221 ölüm bildirilmişti.