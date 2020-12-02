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Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Haftada 4 milyon kişi Covid-19'a yakalanıyor

Dünya Sağlık Örgütü (), salgınına ilişki korkutan rakamları paylaştı. DSÖ'den gelen açıklamada tüm dünyada kaydedilen corona virüs vaka sayısının geçen hafta yaklaşık 4 milyon arttığı ifade edildi. Küresel enfeksiyon oranının yüksek olduğunu ifade eden DSÖ, ölüm oranının arttığını belirtti.

DHA
Giriş Tarihi: 2.12.2020 09:23 ABONE OL
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Haftada 4 milyon kişi Covid-19'a yakalanıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüm dünyada kaydedilen koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının geçen hafta yaklaşık 4 milyon arttığını açıkladı.

DSÖ'nün verilerine göre 23-29 Kasım tarihleri arasında dünya çapında toplam 3 milyon 935 bin 330 yeni koronavirüs vakası tespit edildi ve 69 bin 916 ölüm gerçekleşti. Önceki yedi günlük dönemde ise 4 milyon 60 bin 891 vaka ve 67 bin 221 ölüm bildirilmişti.

ÖLÜM ORANI ARTTI

DSÖ, son zamanlarda görülen hafif düşüşe rağmen küresel enfeksiyon oranının yüksek kaldığını söylüyor. Ancak ölüm oranı artmaya devam ediyor.

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Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Haftada 4 milyon kişi Covid-19'a yakalanıyor
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