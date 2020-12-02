İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 273 kişi öldü

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 273 arttı.

Bakanlık, son 7 günde 1051 kişinin salgın nedeniyle öldüğünü ve toplam sayının 45 bin 784'e çıktığını bildirdi.

Ayrıca dün 1 milyon 656 bin 444 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 24 saatte 9 bin 331 artışla 1 milyon 665 bin 775'e çıktığı kaydedildi.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

NOEL VE YILBAŞI İÇİN KOVİD-19 ÖNLEMLERİ BELİRLENDİ

Diğer yandan Sağlık Bakanı Salvador İlla, Noel ve yılbaşı tatilleri boyunca Kovid-19'a karşı alınacak önlemleri açıkladı.

"Normal bir Noel olmayacak." görüşünü yineleyen İlla, 23 Aralık-6 Ocak tarihlerinde aile ziyareti dışında özerk yönetimler arası serbest dolaşımın kısıtlanacağını duyurdu.

İlla ayrıca 24, 25, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde, şu ana kadar 6 olarak uygulanan en fazla bir araya gelme sayısının 10'a çıkarılacağını ve gece sokama çıkma yasağının saat 23.00 yerine 01.30'a kadar uzatılacağını kaydetti.

İlla, "Bu bayramlar herkes için çok özel. Aile ve sevdiklerinle birlikte olmanın ne anlama geldiğini herkes biliyor. Vatandaşların bu kurallara saygı göstereceğinden eminiz. Kovid-19'da yeni vaka eğrisini terse döndürmek çok zor oldu ve hayati değerde olduğunun farkındayız. Bu tedbirleri zevk olsun diye ya da birilerinin hayatını engellemek için almıyoruz. Önlemlerin uygulanması aşamasında gerekli kontroller yapılacak." ifadelerini kullandı.

PORTEKİZ'DE DURUM

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 68 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 384 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 645'ye, toplam vaka sayısı da 303 bin 846'ya çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 8 Aralık'a kadar uzatılan OHAL kapsamında, salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.