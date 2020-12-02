Macron’a İslamofobik medya bile katlanamadı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetiminin aylardır özellikle Müslümanlara yönelik uyguladığı İslamofobik politikalara sessiz kalan ülke basını, polisin coplarına maruz kalınca sesini yükseltmeye başladı. Güvenlik güçlerinin camileri ve insani yardım kuruluşlarını kapatmasına göz yuman ya da çocuklara bile terör soruşturmasına ses çıkarmayan Fransız basını, sonunda Macron yönetiminin sistematik şiddet politikalarına karşı sesini yükseltti. Ülkede gazetecilik sendikaları ve medya kuruluşlarının temsilcileri, genel güvenlik yasa tasarısı karşıtı gösterilerde gazetecilere yönelik polis şiddetini kınadı.Avrupa Gazeteciler Federasyonu bünyesindeki Fransa Ulusal Gazeteciler Birliği, Fransa Demokratik İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve SNJ-Genel İş Konfederasyonu ile medya kuruluşlarının sahipleri, polislerin basın mensuplarına yönelik şiddetine ilişkin ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, gösterilerde aralarında Fransa'ya sığınmacı olarak gelen Suriyeli ödüllü serbest foto muhabiri Ameer al Halbi'nin de bulunduğu en az 8 gazetecinin kolluk kuvvetlerinin saldırısına maruz kaldığına dikkat çekildi. Avrupa Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Ricardo Gutierrez de "Gazetecilere yönelik sistematik bir polis şiddet ortaya çıktı ve bu kabul edilemez" dedi.FRANSA'DA gazeteci, sığınmacı ve göstericilere yönelik polis şiddetine karşın tepkisiz kalmak ve polisi cesaretlendirmekle eleştirilen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin için Fransız medyasında "ülkedeki düzensizliğin ana faktörü" nitelemesi yapıldı. Sosyal medyada da İçişleri Bakanı'na yönelik şiddeti görmezden geldiği eleştirileri yapıldı.