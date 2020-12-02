Rus aşısının ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatı belli oldu

HİÇBİR AŞI KÜRESEL SORUNU ÇÖZEMEZ

Dmitriyev, sözlerini şöyle sürdürdü: "1.2 milyar doz için sipariş aldık. Hindistan, Çin, Güney Kore, Arjantin ve diğer ülkelerdeki ortaklarımızla birlikte üretimi üzerinde çalışacağız. Ayrıca ilgi duyan tüm ülkelerle işbirliği kuruyor, teknolojimizi paylaşmak istiyoruz". Bu konuda politikayı unutmaları ve sorun üzerinde ortaklaşa çalışmaları gerektiğini belirten Dmitriyev, "Hiçbir aşı küresel sorunu çözemez. Bir dizi aşıya ihtiyacımız var, farklı aşılar birlikte çalışmalı" diye ekledi.