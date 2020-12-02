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'da '' yakalandı! 26 kadını katlettiğini itiraf etti

'da Volga Nehri boyunca 12 farklı şehirde 26 kadını vahşice katleden ve '' olarak bilinen yakalandı. Yaşları 75 ve 90 arasında değişen 26 kadını öldüren 'Volga Manyağı' hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti.

DHA
Giriş Tarihi: 2.12.2020 10:52 Son Güncelleme: 2.12.2020 10:57 ABONE OL
Rusya'da 'Volga Manyağı' yakalandı! 26 kadını katlettiğini itiraf etti

Rusya'nın konuştuğu 12 farklı şehirde toplam 26 yaşlı kadını öldürdüğü iddia edilen ve 'Volga Manyağı' olarak bilinen seri katille ilgili yeni gelişme yaşandı. Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Radik Tagirov'un Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da yakalandığını açıkladı.

TÜM SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Sorguya alınan seri katilin tüm suçlamaları kabul ettiği ifade edildi. Seri katilin cinayetlerin büyük çoğunluğunu 2011 ve 2012 yılları arasında işlediğini açıklayan Bakanlık, öldürülen 26 kadının yaşlarının 75 ile 90 aralığında olduğunu açıkladı.

KORKUNÇ DETAYLAR

Rus basınında yer alan haberlerde, seri katilin cinayetleri genelde para için işlediği iddia edilirken, işlenen neredeyse tüm cinayetlerde maktulleri boğarak öldürüldüğü yazıldı. Sorgusu devam eden seri katilin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edileceği bildirildi.

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Rusya'da 'Volga Manyağı' yakalandı! 26 kadını katlettiğini itiraf etti
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