Salgının ilk günleri deşifre oldu

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 63 milyon 589 bini geçti. Virüs nedeniyle 1 milyon 473 bin 927 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 44 milyonu geçti.Çin: Pekin hükümetinin, koronavirüsün ilk görüldüğü Hubei eyaletinde salgının yayılma aşamalarını yanlış yönettiği ortaya çıktı. CNN'in elde ettiği gizli belgelere göre Çinli yetkililer, salgın hakkında dünya ile içerideki durumdan çok daha iyimser veriler paylaştı. Salgının ilk dönemlerinde Kovid-19 vakalarının tespit ve teyidinin 23 gün gibi uzun bir süre aldığı ve virüs testlerinde yaşanan başarısızlık sonucu çoğunun negatif geldiği vurgulandı.Hollanda: Kapalı alanlarda maske zorunluluğu başlıyor.Vietnam: 3 ay aradan sonra ilk vaka görüldü.Güney Kore: Son 24 saatte 451 yeni vaka belirlendi.Latin Amerika: Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 287, Meksika'da 285, Arjantin'de 257, Kolombiya'da 182, Peru'da 43, Şili'de 54 ve Ekvador'da 38 kişi yaşamını yitirdi.Afrika: Vaka sayısı 2 milyon 187 bini aştı.