SON DAKİKA! Aşının birinci dozunu alan tam 20 kişi... Rusya'nın Sputnik V corona aşısının sonuçları şoke etti!

Euronews Türkçe'nin haberine göre; Vektor Viroloji ve Biyoteknoloji merkezi tarafından geliştirilen EpiVacCorona'nın bu ay 60'ın üzerinde 150 gönüllü ve 18 yaşın üzerinde 3 bin gönüllü üzerinde denemeler yapılacak.

TASS haber ajansına göre testler Moskova, Kazan ve Kaliningrad da dahil olmak üzere birçok farklı kentte yapılacak.