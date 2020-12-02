Son dakika: Corona virüs aşısında öncelik sırası belli oldu! ABD'de kriterler belirlendi

BAHAR AYLARINDA TÜM ÜLKE NÜFUSUNA ULAŞTIRILMIŞ OLACAK

Tüm ülke nüfusuna aşının ulaştırılabilmesinin ise bahar aylarını bulacağı belirtildi. ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen iki aşının yılbaşından önce dağıtımına başlanacağını açıklamıştı.

PFİZER/BİONTECH VE MODERNA'DAN FDA'YA BAŞVURU

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) 10 Aralık'ta yapacağı toplantıda, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Covid-19 aşısının acil kullanımına onay verilmesi bekleniyor.



Öte yandan Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna da geliştirdiği Covid-19 aşısının acil kullanımına onay alabilmek amacıyla FDA'ya başvurmuştu.



ABD halen 14 milyonun üzerinde vaka ve 276 binden fazla ölümle Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

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