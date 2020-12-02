Son dakika haberi: ABD'de koronavirüs nedeniyle her iki dakikada bir kişi ölüyor! İşte araştırma sonucu...

Dünyadaki yaklaşık her beş vakadan yaklaşık birinin görüldüğü ve ondört milyon vaka sınırına yaklaşan ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) altında faaliyet gösteren Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP), son corona virüs raporunu yayınladı.

Corona virüs vakaları başladığında Beyaz Saray, ABD'nin corona virüsü 100 bin ila 240 bin arasında insanın hayatını kaybetmesiyle atlatacağını açıklamıştı. Bu rakamın alt sınırı Mayıs ayında geçilirken Kasım ayında en kötü tahmin de aşılmış oldu.

SON İKİ HAFTADA YÜZDE 20 ARTTI

Raporda, 271 bin ölüm sınırını aşan ülkede virüsün başladığı günden itibaren dakikada ortalama bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu rakam son iki haftada yüzde 20 artarak dakikada ortalama iki ölüm rakamına yaklaştı.