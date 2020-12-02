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haberi: ABD'de koronavirüs nedeniyle her iki dakikada bir kişi ölüyor! İşte araştırma sonucu...

ABD'den gelen haberinde koronavirüsün bilançosu ortaya çıktı. Dünyanın her yerinde uzun solukla hasarlara neden olan nedeniyle ölenlerin sayısı giderek artıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde her iki dakikada bir kişinin öldüğü bildirildi. virüs ortaya çıktığından beri ABD'de ortalama bir dakikada bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Son 15 gün içinde ölü sayısındaki oran da arttı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 2.12.2020 14:48 Son Güncelleme: 2.12.2020 14:51 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD'de koronavirüs nedeniyle her iki dakikada bir kişi ölüyor! İşte araştırma sonucu...

Çin'de ortaya çıkan ve milyonlarca insanın hayatını olumsuz yönde etkileyen corona virüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. Son dakika bilgisine göre ABD'de her iki dakikada bir, bir kişi hayatını kaybediyor. Aşılama Uygulama Danışma Komitesi raporuna göre kötü senaryo tahmini de aşıldı. Son dakika haberine göre Covid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor.

SON DAKİKA HABERİ: KÖTÜ SENARYO TAHMİNİ AŞILDI! KASIM AYINDA...

Dünyadaki yaklaşık her beş vakadan yaklaşık birinin görüldüğü ve ondört milyon vaka sınırına yaklaşan ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) altında faaliyet gösteren Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP), son corona virüs raporunu yayınladı.

Corona virüs vakaları başladığında Beyaz Saray, ABD'nin corona virüsü 100 bin ila 240 bin arasında insanın hayatını kaybetmesiyle atlatacağını açıklamıştı. Bu rakamın alt sınırı Mayıs ayında geçilirken Kasım ayında en kötü tahmin de aşılmış oldu.

SON İKİ HAFTADA YÜZDE 20 ARTTI

Raporda, 271 bin ölüm sınırını aşan ülkede virüsün başladığı günden itibaren dakikada ortalama bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu rakam son iki haftada yüzde 20 artarak dakikada ortalama iki ölüm rakamına yaklaştı.

YILBAŞINDAN ÖNCE AŞI DAĞITILACAK

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Covid-19'a karşı geliştirilen aşı çalışmalarında sona gelindiğini belirtti. Azar, corona virüse karşı geliştirilen Pfizer-Biontech ile Moderna aşılarının yılbaşından önce dağıtımına başlanacağını açıkladı.

Alex Azar, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay almak için daha önce başvuru yapan Pfizer'ın yanı sıra henüz yeni başvuru yapan Moderna firmalarının onay almalarını beklediğini kaydetti.

ABD'de corona virüse karşı geliştirilen aşıların öncelikli olarak sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerinde kalanlara dağıtılacağı bildirildi. Komitenin ilerleyen günlerde yeniden toplanarak ikinci öncelikli grupta kimlerin yer alacağına karar vereceği belirtildi.

İLK AŞILANACAK KİŞİ SAYISI 24 MİLYON

Söz konusu iki grubun ABD'deki yaklaşık sayısının 24 milyon civarında olduğu belirtilirken, 330 milyon nüfusa sahip ülkedeki herkese aşının ulaştırılabilmesinin bahar aylarını bulacağı kaydediliyor.

Kaynak: ntv.com.tr

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Son dakika haberi: ABD'de koronavirüs nedeniyle her iki dakikada bir kişi ölüyor! İşte araştırma sonucu...
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