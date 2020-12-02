Son dakika haberi: Corona virüs aşısının dağıtımına başlandı! Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tüm detayları açıkladı:

Son dakika haberi: Corona virüs aşı çalışlamaları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türk bilim insanları Prof.Dr. Uğur Şahin ve BioNTech'in Baş Tıbbi Sorumlusu Profesör Özlem Türeci tarafından geliştirlen ve yüzde 95 oranında etkili olan corona virüs aşısı ilk onayını İngiltere'den aldı. İngiltere'de önümüzdeki hafta uygulanmaya başlayacak olan corona virüs aşısı ile ilgili bir basın toplantısı düzenlendi. Corona virüs aşısının dağıtımının nasıl yapılacağı ile ilgili detayların verildiği toplantıda Prof. Dr. Uğur Şahin aşı ile ilgili merak edilenleri açıkladı. İşte corona virüs aşısı ile ilgisi son dakika haberin detayları...