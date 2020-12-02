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Son dakika haberi: Dünya şokta! sanılandan daha önce başlamış...

Son dakika haberi: ile ilgili şoke eden bir gerçek kan bağış tahlillerinde ortaya çıktı. 'de yapılan kan bağış tahlillerine göre; ABD'de corona virüs salgını ilk tespit edildiği 19 Ocak'tan bir ay önce başladı. Corona virüsün merkez üssü haline gelen ABD'de kan bağışı tahlillerinde Kovid-19'a karşı savunma için üretilen antikorlar bulundu. İşte son dakika haberin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 2.12.2020 15:24 Son Güncelleme: 2.12.2020 15:43 ABONE OL
Son dakika haberi: Dünya şokta! Corona virüs salgını sanılandan daha önce başlamış...

Son dakika haberi: ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), 19 Ocak'ta ilk vakanın ortaya çıktığının doğrulanmasından bir ay önce yayıldığına ilişkin bulgulara rastlandı.

Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) araştırmacılar, Amerikan Kızılhaçının 13 Aralık-17 Ocak'ta 9 eyalette topladığı kan bağışlarında yapılan tahlillerde, Kovid-19'a karşı savunma için üretilen antikorlar bulundu.

DAHA ÖNCE ÇIKMIŞ OLABİLİR

CDC araştırmacıları, sonuçlarını "Clinical Infectious Diseases" dergisinde yayımladıkları araştırmada, "Kovid-19 enfeksiyonları ABD'de, daha önce belirlenenden önce, Aralık 2019'da ortaya çıkmış olabilir." ifadesini kullandı.

Araştırmacılar, 13-16 Aralık tarihlerinde ülkenin batısındaki Washington, Oregon ve California ile 30 Aralık-17 Ocak tarihlerinde doğudaki Massachusetts, Michigan, Wisconsin, Iowa, Connecticut ve Rhode Island eyaletlerinde toplanan 7 bin 389 kan örneğini inceledi.

Batıdaki eyaletlerden toplanan örneklerden 39'unda ve doğudaki eyaletlerden toplanan örneklerden 67'sinde kanda Kovid-19'a karşı geliştirilen antikorlara rastlandı.

Uzmanlar, bulguların, Kovid-19 salgınının ülkede geçen yıl aralıkta bölgesel olarak sınırlı ölçüde yayıldığını gösterdiği yorumunda bulundu.

Kandaki antikorlar virüsün vücuttaki varlığının dolaylı işareti olduğundan, antikor testi pozitif olan bir kişinin Kovid-19'a yakalandığı tam olarak doğrulanmış olmuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) prosedürlerine göre Kovid-19 enfeksiyonunun teşhisi için ağız ve burundan alınan sürüntü örneklerinde virüsteki özgül bir genetik sekansı çoğaltan nükleik asit bazlı polimeraz zincir reaksiyonunun (PCR) tespit edilmesi gerekiyor.

İLK COVİD VAKASI 19 OCAK'TA TESPİT EDİLMİŞTİ

ABD'de ilk Kovid-19 vakası, 19 Ocak'ta ülkenin batısındaki Washington eyaletine bağlı Snohomish şehrinde, 4 gündür devam eden ateş ve öksürük şikayetiyle sağlık ocağına gelen 35 yaşındaki bir erkek hastada görülmüştü. Hastanın aile ziyareti için gittiği Çin'in Vuhan kentinden 15 Ocak'ta ABD'e döndüğü anlaşılmıştı.

Dünya genelinde en fazla vakanın ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü ABD'de bugüne dek 14 milyon 108 bin 606 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 276 bin 979 kişi hayatını kaybetti.,

Son dakika haberi: ABD'de koronavirüs nedeniyle her iki dakikada bir kişi ölüyor! İşte araştırma sonucu...

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Son dakika haberi: Dünya şokta! Corona virüs salgını sanılandan daha önce başlamış...
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