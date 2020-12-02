Son Dakika Haberi | Ve koronavirüs aşısı için onay geldi! Uğur Şahin'den ilk yorum!

İngiltere'den son dakika haberi geldi. Pfizer ve BionTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı için ilk resmi izni veren ülke İngiltere oldu. BioNTech CEO'su Uğur Şahin'e göre bu, dünya çapındaki klinik araştırmalar dışında kalan insanların Covid-19'a karşı aşı olma fırsatına ilk kez sahip olacağı anlamına geliyor. Sağlık Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, aşının önümüzdeki haftadan itibaren İngiltere genelinde kullanıma sunulacağını söyledi. Yaşlılar ve sağlık hizmetleri personeli gibi öncelikli grupların aşıyı ne zaman vurulacakları ile ilgili kılavuzlar da dahil olmak üzere, hafta içerisinde daha fazla ayrıntı açıklanacak.

Sözcü, "Aşılama programının başarısına yardımcı olmak için, virüsü daha da baskılayabilmemiz ve Ulusal Sağlık Sistemimizin çökmeden işini yapmasına izin verebilmemiz için herkesin kendi rolünü oynamaya ve bölgelerinde gerekli kısıtlamalara uymaya devam etmesi hayati önem taşıyor." dedi. .

Pfizer ve BioNTech daha önce, aşının analizinin, güvenlik endişesi olmaksızın% 95 etkili olduğunu gösterdiğini söylemişti.

Pfizer CEO'su Albert Bourla da yaptığı açıklamada , acil durum yetkilendirmesini "Covid-19'a karşı mücadelede tarihi bir an" olarak değerlendirdi.

"Bu yetkilendirme, bilimin kazanacağını ilk ilan ettiğimizden beri üzerinde çalıştığımız bir hedeftir ve (İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu) 'nu dikkatli bir değerlendirme yapma ve insanları korumaya yardımcı olmak için zamanında harekete geçmesi nedeniyle alkışlıyoruz" dedi.

ŞAHİN: SON DERECE TİTİZ ÇALIŞTIK

Prof. Dr. Uğur Şahin, dünya çapındaki klinik araştırmalar dışında kalan insanların Covid-19'a karşı aşı olma fırsatına ilk kez sahip olacağını söyledi. Şahin, düzenleyici verilerin "bilimsel olarak titiz ve son derece etik bir araştırma ve geliştirme programının" sonucu olduğunu sözlerine ekledi.

Şirketler daha önce 2020 ve 2021'de İngiltere'ye 40 milyon doz tedarik etmek için bir anlaşma imzalamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere diğer ülkeler, yıl sonundan önce çeşitli koronavirüs aşıları için onay almayı düşünüyor.