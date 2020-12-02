SON DAKİKA HABERLERİ | Ve Pfizer koronavirüs aşısı için onay geldi! Uğur Şahin'den ilk yorum

İngiltere'den son dakika haberi geldi. Pfizer ve BionTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı için ilk resmi izni veren ülke İngiltere oldu. BioNTech CEO'su Uğur Şahin'e göre bu, dünya çapındaki klinik araştırmalar dışında kalan insanların Covid-19'a karşı aşı olma fırsatına ilk kez sahip olacağı anlamına geliyor. Sağlık Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, aşının önümüzdeki haftadan itibaren İngiltere genelinde kullanıma sunulacağını söyledi. Yaşlılar ve sağlık hizmetleri personeli gibi öncelikli grupların aşıyı ne zaman vurulacakları ile ilgili kılavuzlar da dahil olmak üzere, hafta içerisinde daha fazla ayrıntı açıklanacak.

SON DAKİKA: AŞI İLE ÖNLEM AYNI ANDA OLMALI

Sözcü, "Aşılama programının başarısına yardımcı olmak için, virüsü daha da baskılayabilmemiz ve Ulusal Sağlık Sistemimizin çökmeden işini yapmasına izin verebilmemiz için herkesin kendi rolünü oynamaya ve bölgelerinde gerekli kısıtlamalara uymaya devam etmesi hayati önem taşıyor." dedi.