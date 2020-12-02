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! Uzman isimden kritik uyarı geldi: Bu kan grubuna sahip olanlar virüsü daha ağır geçiriyor

Haberi… Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını ile ilgili ülkeler tarafından çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak ’taki Columbia Üniversitesi’nde yapılan ve Nature dergisinde yayınlanan bir araştırma koronavirüs ile kan grupları arasındaki bağı öne çıkardı. Bu bağı ise, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya yorumladı. Kaya, bazı kan gruplarının bağışıklığının koronavirüse karşı daha yüksek olduğunu belirtirken, bazı kan gruplarının ise hastalığı çok daha ağır geçirdiğini belirtti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DHA
Giriş Tarihi: 2.12.2020 15:45 Son Güncelleme: 2.12.2020 15:58 ABONE OL
SON DAKİKA! Uzman isimden kritik uyarı geldi: Bu kan grubuna sahip olanlar virüsü daha ağır geçiriyor

Dünya koronvirüs salgını ile mücadelesine topyekûn devam ederken, son gelen bilgiler virüs ile ilgili bir gerçeği daha ortaya koydu. New York'taki Columbia Üniversitesi'nde yapılan ve Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmada koronavirüs ile kan grupları arasındaki bağlantı öne çıktı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya ise, Covid-19 ile kan grupları arasındaki bağı yorumladı. Kaya, 0 kan grubundaki kişilerin koronavirüsü daha hafif, B kan grubundakilerin ise ağır geçirdiğini belirterek, kan grubu AB olanlarda ise can kaybı veya yoğun bakım sürecine daha fazla rastlanıldığını söyledi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

'A GRUBUNUN YAKALANMA ORANI YÜKSEK, B GRUBU AĞIR GEÇİRİYOR'

Kan gruplarıyla ilgili yapılan araştırmalarda ortak verilerin ortaya konduğunu ifade eden Uzm. Dr. Kaya, A kan grubundaki kişilerin koronavirüse yakalanma oranlarının daha yüksek olduğunu, B kan grubundakilerin hastalığı daha ağır geçirdiğini belirtti.

AB kan grubuna sahip kişilerde ise can kaybının fazla olduğunun belirlendiğini ifade eden Uzm. Dr. Betül Kaya, "0 kan grubu olan kişilerin koronavirüs salgınını daha hafif atlattığı ortaya çıktı. Ama bu, 0 kan grubuna sahip kişilerin koronavirüse yakalanmayacağı anlamına gelmiyor. Şunu unutmamak lazım, hangi kan grubuna sahip olursak olalım tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor" dedi.

Uzm. Dr. Betül Kaya, "Koronavirüs enfeksiyonunun ilk ortaya çıktığı dönemlerde yaşlı ve kronik hastalığı olanlarda hastalığın ağır seyrettiği düşünülüyordu. Ancak genç ve kronik hastalığı olmayan kişilerin de hastalığı ağır geçirdiği görüldü" diye konuştu.

'D VİTAMİNİ KORONAYLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ'

Yine yapılan araştırmalarda insanların D vitamini seviyelerinin de koronavirüse yakalanmama ve atlatmada etkili olduğunun belirlendiğini söyleyen Uzm. Dr. Kaya, D vitamininin solunum yolu enfeksiyonlarında koruyucu bir rolü olduğunun altını çizerek "D vitamini, bağışıklık sistemini düzenleyici ve iltihap azaltıcı etkisinden dolayı solunum yolu enfeksiyonlarında sıklıkla kullanıyor.

Koronavirüs enfeksiyonlarında da hastaların D vitamini seviyelerinin ne düzeyde olduğu araştırıldı. D vitamini seviyesi 30 nanogram/mililitre üzerinde olan hastaların koronavirüsü daha hafif atlattığı belirlendi" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA! Uzman isimden kritik uyarı geldi: Bu kan grubuna sahip olanlar virüsü daha ağır geçiriyor
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