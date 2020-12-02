SON DAKİKA! Uzman isimden kritik uyarı geldi: Bu kan grubuna sahip olanlar virüsü daha ağır geçiriyor

Dünya koronvirüs salgını ile mücadelesine topyekûn devam ederken, son gelen bilgiler virüs ile ilgili bir gerçeği daha ortaya koydu. New York'taki Columbia Üniversitesi'nde yapılan ve Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmada koronavirüs ile kan grupları arasındaki bağlantı öne çıktı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya ise, Covid-19 ile kan grupları arasındaki bağı yorumladı. Kaya, 0 kan grubundaki kişilerin koronavirüsü daha hafif, B kan grubundakilerin ise ağır geçirdiğini belirterek, kan grubu AB olanlarda ise can kaybı veya yoğun bakım sürecine daha fazla rastlanıldığını söyledi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

'A GRUBUNUN YAKALANMA ORANI YÜKSEK, B GRUBU AĞIR GEÇİRİYOR'

Kan gruplarıyla ilgili yapılan araştırmalarda ortak verilerin ortaya konduğunu ifade eden Uzm. Dr. Kaya, A kan grubundaki kişilerin koronavirüse yakalanma oranlarının daha yüksek olduğunu, B kan grubundakilerin hastalığı daha ağır geçirdiğini belirtti.