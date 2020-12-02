Suriye'deki bombardımanda tüm ailesini kaybeden sekiz yaşındaki Hansa'nın videolu mesajını paylaşan Suriyeli Ahmet Hamou "Hasna 8 yaşında, bombardımanda tüm ailesini kaybetti! Enkaz altından bir tek o kurtulabildi. Enkaz altından çıkan çocuklara, geçmiş olsun diyecek bir cumhurbaşkanınız var... Bizim yok! Çünkü bizim sözde "Cumhurbaşkanımız" bizi enkaz altında bırakan kişinin ta kendisi..." dedi. Hasna, annesi, babası ve kardeşlerinin mezarına babaannesiyle birlikte gidip ziyarette bulunduğu görüntüleri paylaşan Suriyeli Hamou ile Hasna arasında şu konuşma yaşandı.

Suriyeli sekiz yaşındaki Hasna’dan göz yaşartan sözler: “Bizi öldüren o!” | Video

"ZATEN BİZİ ÖLDÜREN O"

Hasna Adım Hasna, sekiz yaşındayım. Annem ve babam ve kardeşlerim bombardımanda öldüler. Beni de enkaz altından çıkardıklarını anlattı. Enkazın altında kardeşleriyle birlikte kaldığını belirten Hasna, babaannesiyle birlikte yaşadığını belirtti. Suriye lideri Beşşar Esad için ise "Beni aramadı. Zaten bizi öldüren o" cevabını verdi. Hamou ise "Halkı zarar gördüğünde halkına geçmiş olsun diyen Cumhurbaşkanıyla, halkını enkaz altında bırakan cumhurbaşkanı arasında ki farka bir bakın" dedi.

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