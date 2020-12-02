Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Suriyeli sekiz yaşındaki Hasna’dan göz yaşartan sözler: “Bizi öldüren o!”

Suriyeli sekiz yaşındaki ’dan göz yaşartan sözler: “Bizi öldüren o!”

Suriyeli sekiz yaşında bir bombardıman esnasında tüm ailesini kaybetti. , Hasna ile görüşerek çocuğun hikâyesini sosyal medyadan paylaştı. Hasna, annesi, babası ve kardeşlerinin mezarına babaannesiyle birlikte gidip ziyarette bulundu. Hasna video mesajda için “Bizi öldüren o” dedi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 2.12.2020 13:13 ABONE OL
Suriyeli sekiz yaşındaki Hasna’dan göz yaşartan sözler: “Bizi öldüren o!”

Suriye'deki bombardımanda tüm ailesini kaybeden sekiz yaşındaki Hansa'nın videolu mesajını paylaşan Suriyeli Ahmet Hamou "Hasna 8 yaşında, bombardımanda tüm ailesini kaybetti! Enkaz altından bir tek o kurtulabildi. Enkaz altından çıkan çocuklara, geçmiş olsun diyecek bir cumhurbaşkanınız var... Bizim yok! Çünkü bizim sözde "Cumhurbaşkanımız" bizi enkaz altında bırakan kişinin ta kendisi..." dedi. Hasna, annesi, babası ve kardeşlerinin mezarına babaannesiyle birlikte gidip ziyarette bulunduğu görüntüleri paylaşan Suriyeli Hamou ile Hasna arasında şu konuşma yaşandı.

Suriyeli sekiz yaşındaki Hasna’dan göz yaşartan sözler: “Bizi öldüren o!” | Video

"ZATEN BİZİ ÖLDÜREN O"

Hasna Adım Hasna, sekiz yaşındayım. Annem ve babam ve kardeşlerim bombardımanda öldüler. Beni de enkaz altından çıkardıklarını anlattı. Enkazın altında kardeşleriyle birlikte kaldığını belirten Hasna, babaannesiyle birlikte yaşadığını belirtti. Suriye lideri Beşşar Esad için ise "Beni aramadı. Zaten bizi öldüren o" cevabını verdi. Hamou ise "Halkı zarar gördüğünde halkına geçmiş olsun diyen Cumhurbaşkanıyla, halkını enkaz altında bırakan cumhurbaşkanı arasında ki farka bir bakın" dedi.

Irak ordusu Sincar’a girmeye başladı

ARKADAŞINA GÖNDER
Suriyeli sekiz yaşındaki Hasna’dan göz yaşartan sözler: “Bizi öldüren o!”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA