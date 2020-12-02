Uzmanlardan son dakika uyarısı: 0 kan grubuna sahip kişiler corona virüs tedbirlerini bırakmasın!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Covid-19 salgını sürecinde önemli araştırmalar yapılırken bunlar arasında New York'taki Columbia Üniversitesi'nde yapılan ve dergide yayımlanan bir araştırma dikkatleri çekti. Corona virüsü ile kan grupları arasındaki bağlantı dikkatlerden kaçmazken uzman isimler ise son dakika açıklamalarında bulundu.

0 KAN GRUBU OLANLAR TEDBİRLERİ BIRAKMASIN!

Uzmanlar corona virüsü ile kan grupları arasında bir bağlantı olduğunu ifade ederken 0 kan grubuna sahip kişilerin corona virüsü tedbirlerini elden bırakmaması gerektiğini belirttiler…