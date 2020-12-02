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'da 4,5 büyüklüğünde

'ın orta kesimindeki Thiva şehri yakınlarında 4,5 büyüklüğünde meydana geldi. Atina Jeodinamik Enstitüsü, merkez üssü Thiva'nın 11 kilometre doğusu olan depremin yerel saatle 12.54'te, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 2.12.2020 14:33 ABONE OL
Yunanistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın orta kesimindeki Thiva şehri yakınlarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Atina Jeodinamik Enstitüsü, merkez üssü Thiva'nın 11 kilometre doğusu olan depremin yerel saatle 12.54'te, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

ATİNA'DA HİSSEDİLDİ

Başkent Atina'da da hissedilen sarsıntıda can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Yunanistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem
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