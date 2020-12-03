ABD’de öncelik sağlıkçılar ve yaşlılar

Vaka sayısı 64 milyon 195 bini aştı. Ölü sayısı 1 milyon 486 bin 844'ü geçti.Aşıların öncelikli olarak sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerinde kalanlara dağıtılacağı bildirildi.487 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana en yüksek kayıp kaydedildi.Salgın kontrollü seyrediyor. Son 24 saatte 7'si yurt dışı kaynaklı 9 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.Kovid-19'dan bir günde 41 ölüm : 'En kötü duruma hazırlıklı olmalıyız'569 kişi öldü, can kaybı 40 bini geçti.