ABD’de öncelik sağlıkçılar ve yaşlılar

Dünya geneli:
Vaka sayısı 64 milyon 195 bini aştı. Ölü sayısı 1 milyon 486 bin 844'ü geçti.
ABD:
Aşıların öncelikli olarak sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerinde kalanlara dağıtılacağı bildirildi.
Almanya:
487 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana en yüksek kayıp kaydedildi.
Çin:
Salgın kontrollü seyrediyor. Son 24 saatte 7'si yurt dışı kaynaklı 9 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Japonya:
Kovid-19'dan bir günde 41 ölüm : 'En kötü duruma hazırlıklı olmalıyız'
Rusya:
569 kişi öldü, can kaybı 40 bini geçti.