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’de öncelik sağlıkçılar ve yaşlılar

Giriş Tarihi: 3.12.2020 ABONE OL
ABD’de öncelik sağlıkçılar ve yaşlılar
Dünya geneli: Vaka sayısı 64 milyon 195 bini aştı. Ölü sayısı 1 milyon 486 bin 844'ü geçti.
ABD: Aşıların öncelikli olarak sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerinde kalanlara dağıtılacağı bildirildi.
Almanya: 487 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana en yüksek kayıp kaydedildi.
Çin: Salgın kontrollü seyrediyor. Son 24 saatte 7'si yurt dışı kaynaklı 9 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Japonya: Kovid-19'dan bir günde 41 ölüm : 'En kötü duruma hazırlıklı olmalıyız'
Rusya: 569 kişi öldü, can kaybı 40 bini geçti.
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ABD’de öncelik sağlıkçılar ve yaşlılar
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