Dünyanın her yerine iki saatte gidilecek

Çinli araştırmacılar, geliştirdikleri jet motoru prototipiyle gelecekte dünyanın her yerine yolculuğun en fazla 2 saat sürebileceğini belirtti. Çin Bilimler Akademisi Mekanik Enstitüsü'nde prototipi geliştiren bilim insanları ve mühendisler, motor prototipinin Pekin'de sesin 9 katı hızdaki hipersonik rüzgâr tüneli simülasyonunda test edildiğini söyledi. Chinese Journal of Aeronautics (CJA) bilimsel yayınındaki makaleye göre, motor gelecekte atmosferin ötesine geçebilecek. Prototipi geliştiren ekip, motor sayesinde ticari havacılıkta uçuşların hipersonik hızda, yani sesten 5 kat hızlı gerçekleşebileceğini söylüyor ve "Hızlı ve uzağa uçmak insanoğlunun rüyası" diyor.