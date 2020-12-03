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Son Bosna Kadısının eşi hayatını kaybetti

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR
Giriş Tarihi: 3.12.2020 ABONE OL
Son Bosna Kadısının eşi hayatını kaybetti
Bosna Hersek'in son kadısı Becir Efendi'nin eşi Nimeta Jahic önceki gün Saraybosna'da hayatını kaybetti. 98 yaşındaki Jahic'in geçirdiği zatürre nedeniyle Saraybosna'daki evinde vefat ettiği belirtildi. Prizren şehrinde yaşayan bir Türk ailesinin kızı olarak 1922'de dünyaya gelen Nimeta Jahic, kadı olan Boşnak eşiyle Prizren'deki görevi sırasında evlenip daha sonra Bosna Hersek'e gelin gitmişti. Bir Türk kadını olan Nimeta Jahic, Türkçe'nin yanı sıra Arnavutça ve Boşnakça da biliyordu. Prizren ve İstanbul'da eğitim alan Nimeta Jahic, verdiği bir röportajda, Osmanlı paşası olan babasının Mustafa Kemal Atatürk ve Fevzi Çakmak ile arkadaş olduğunu ve hâlâ babasının apoletlerini, kemerini ve bastonunu sakladığını anlatmıştı. Nimeta Jahic, ülkeye yaptığı ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da biraraya gelmişti.
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Son Bosna Kadısının eşi hayatını kaybetti
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