Son dakika haberi: Amerika'da korkutan vaka rekoru: En kötü senaryo tahmini aşıldı

"SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKECEK"

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri CDC, ülkede hastaneye yatan kişi sayılarının artmasıyla birlikte zor zamanların yaklaştığını belirtti. CDC direktörü Robert Redfield, Şubat ayının sonuna kadar corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden sayısının 450 bine gelebileceğini ve bunun da ABD sağlık sisteminin çökmesine neden olacağı konusunda uyardı.



'ARALIK, OCAK, ŞUBAT ÇOK ZOR GEÇECEK'

Redfield, corona virüs sebebiyle hastaneye yatan kişi sayısının 100 bini aştığını belirterek, "Gerçek şu ki Aralık, Ocak ve Şubat ayları çok zor günler olacak. Bu durumun ABD'nin halk sağlığı tarihindeki en zor günleri olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. Redfield, can kaybının yanı sıra, aşılar yaygın olarak kullanılmaya başlanmadan önce ülkenin çökme noktasına kadar gelmesi muhtemel bir sağlık sistemiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

CDC direktörü Robert Redfield, insanları maske takmaya, sosyal mesafeyi korumaya ve ellerini sık sık yıkamaya çağırarak, "Görünene göre Şubat ayının sonuna kadar 150 bin ila 200 bin kişinin hayatını kaybedeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullanırken şu anda ABD'de corona virüs nedeniyle 100 bin 226 kişinin hastanede yatmasını, "ilk kez hastaneye yatış sayısı 100 bini aştı" ifadeleriyle altını çizdi.