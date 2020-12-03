Son dakika haberi: Amerika'da korkutan vaka rekoru: En kötü senaryo tahmini aşıldı

Dünyayı saran corona virüsten en çok etkilenen ülke olarak öne çıkan Amerika Birleşik Devletleri'nde 14 milyon vaka sınırı aşıldı. Yaklaşık 275 bin kişinin Covid-19 virüsü sebebiyle hayatını kaybettiği ülkede geçtiğimiz gün günlük vaka rekoru kırıldı.
205 BİNDEN FAZLA VAKA
NTV'nin haberine göre; Geçtiğimiz ay 100 bin rakamıyla günlük vaka rekorunu kıran ABD'de bir ay sonra bu rakam iki katını da aştı. Geçtiğimiz gün 205 binden fazla vaka görülen ülkede 2 bin 700'den fazla kişi de hayatını kaybetti.
DAKİKADA İKİ ÖLÜM
Dünyadaki yaklaşık her beş vakadan yaklaşık birinin görüldüğü ülkede ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) altında faaliyet gösteren Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP), corona virüs başladığı günden bu yana her dakikada bir kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, son iki haftada ise bu rakamın dakikada iki kişi olduğunu söylemişti.
"SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKECEK"
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri CDC, ülkede hastaneye yatan kişi sayılarının artmasıyla birlikte zor zamanların yaklaştığını belirtti. CDC direktörü Robert Redfield, Şubat ayının sonuna kadar corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden sayısının 450 bine gelebileceğini ve bunun da ABD sağlık sisteminin çökmesine neden olacağı konusunda uyardı.
'ARALIK, OCAK, ŞUBAT ÇOK ZOR GEÇECEK'
Redfield, corona virüs sebebiyle hastaneye yatan kişi sayısının 100 bini aştığını belirterek, "Gerçek şu ki Aralık, Ocak ve Şubat ayları çok zor günler olacak. Bu durumun ABD'nin halk sağlığı tarihindeki en zor günleri olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. Redfield, can kaybının yanı sıra, aşılar yaygın olarak kullanılmaya başlanmadan önce ülkenin çökme noktasına kadar gelmesi muhtemel bir sağlık sistemiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
CDC direktörü Robert Redfield, insanları maske takmaya, sosyal mesafeyi korumaya ve ellerini sık sık yıkamaya çağırarak, "Görünene göre Şubat ayının sonuna kadar 150 bin ila 200 bin kişinin hayatını kaybedeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullanırken şu anda ABD'de corona virüs nedeniyle 100 bin 226 kişinin hastanede yatmasını, "ilk kez hastaneye yatış sayısı 100 bini aştı" ifadeleriyle altını çizdi.
KÖTÜ SENARYO TAHMİNİ AŞILDI
Corona virüs vakaları başladığında Beyaz Saray, ABD'nin corona virüsü 100 bin ila 240 bin arasında insanın hayatını kaybetmesiyle atlatacağını açıklamıştı. Bu rakamın alt sınırı Mayıs ayında geçilirken Kasım ayında en kötü tahmin de aşılmış oldu.Uzmanlardan son dakika Covid-19 haberi: 0 kan grubuna sahip kişiler corona virüs tedbirlerini bırakmasın... Son dakika haberi: Corona virüs aşısı ile ilgili beklenen açıklama geldi! "Bağışıklık sistemini harekete geçirdikten sonra..."