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Son dakika haberi... yeniden mutasyona mı uğradı? En erken belirtisi belli oldu 12 gün sürüyor!

Koronavirüs hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Tüm dünyayı kasıp kavuran salgını 63 milyon kişiye bulaşırken bir buçuk milyon kişinin ise hayatını kaybetmesine neden oldu. Corona virüsün belirtileri arasında; tat ve koku kaybı, , , , ağır halsizlik, sırt ağrısı yer alırken bilim insanlarından son dakika açıklama geldi. Corona virüsün en erken belirtisi keşfedildi. Ateş ve öksürük semptomlarından önce ortaya çıkan bu belirtiler 12 gün boyunca sürüyor. Corona virüsen erken tespit edilmesinin hastalığın ilerlemeden durdurulmasına yadımcı olacağı ifade edilirken bilim insanları corona virüsün yeni belirtisini açıkladı. İşte son dakika haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 3.12.2020 08:38 Son Güncelleme: 3.12.2020 08:39 ABONE OL
Son dakika haberi... Corona virüs yeniden mutasyona mı uğradı? En erken belirtisi belli oldu 12 gün sürüyor!

Son dakika haberi: Corona virüsün yeni belirtisi ortaya çıktı. Corona virüsün en yaygın belirtileri arasında yer alan tat ve koku kaybı, ateş, ishal, ağır halsizlik, sırt ağrısı ve öksürük yer alırken bilim insanları yaptıkları araştırmada coronavirüsün ilk belirtisini keşfetti. İspanya'da yapılan bir araştırmada, corona virüs hastalarının büyük çoğunluğu, hastalığın ateş ve kuru öksürük gibi yaygın semptomlarından önce, "burunlarında garip bir his" ve "aşırı kuruluk" yaşadığı ortaya çıktı. İşte corona virüsün en erken belirtisi ve son dakika haberin detayları...

TAT VE KOKU KAYBININ HABERCİSİ

İspanya'da yer alan Barcelona Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yeni bir çalışmada yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının yaklaşık yüzde 70'inin yaygın semptomlar ortaya çıkmadan önce burun kurunluğundan etkilendiğini ortaya koydu. Araştırmada, burun kuruluğunun en erken Covid-19 semptomu olabileceği belirtilirken, tat ve koku kaybının habercisi olduğu aktarıldı.

EN AZ BİR BELİRTİ GÖRÜLDÜ

Çalışma kapsamında araştırmacılar, 35 Covid-19 hastası ile birlikte onlarla yaş ve cinsiyet açısından odenk bir kontrol grubunu değerlendirdirdi. Sonuçlarda hastaların yüzde 68'inden fazlasının, burunla ilgili en az bir semptom yaşadığı görüldü. Bununla birlikte corona virüs hastalarının diğerlerine göre "burunda garip bir his" ve "aşırı kuruluk" gibi semptomları kontrol grubuna kıyasla daha sık yaşadığı aktarıldı.

HASTALARIN YÜZDE 52'SİNİN SÜREKLİ BURNUNU YIKAMIŞ GİBİ HİSSETTİĞİ GÖRÜLDÜ

Araştırmayı yöneten Doktor Jordi Navarra ve ekibi bulgularına dayanarak şimdiye kadar göz ardı edilen bir başka Covid-19 semptomu keşfetmiş olabileceklerini söyledi. Jordi, ayrıca hastaların yüzde 52'sinin sürekli burnunu yıkamış gibi hissettiğini, kontrol grubunda aynı hissi yaşadığını söyleyenlerin oranın ise yüzde 3 olduğunu ifade etti.

ORTALAMA 12 GÜN SÜRÜYOR

Burun semptomlarının Covid-19'un yaygın olarak görülen ateş ve kuru öksürük gibi belirtilerinden önce veya onlarla birlikte ortaya çıktığı ve ortalama 12 gün sürdüğü kaydedildi.

Diğer taraftan bilim insanları, burunda hissedilen söz konusu belirtilerin, ağırlıklı olarak anozmi (tat kaybı) ve hipozmi (koku kaybı) ile birlikte görüldüğünü açıkladı. Covid-19'un temel semptomlarından ikisi olarak kabul edilen tat ve koku kaybının çalışmaya katılanların yüzde 80'inde görüldüğü açıklandı.

ERKEN TEŞHİSİ KOLAYLAŞTIRABİLİR

Çalışmanın yazarları,"Nazal semptomların varlığı ve bunların erken ortaya çıkması, Covid-19'un erken teşhisini potansiyel olarak kolaylaştırabilir" ifadelerini kullanarak, erkkn burun semptomlarına ilişkin araştırmacıların genişletilmesini istedi.

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CORONA VİRÜS BURNU NASIL ETKİLİYOR?

Corona virüs vücuda tipik olarak burun veya ağız yoluyla, bazen de gözlerden giriyor. Solunum yollarını hedef alan corona virüs akciğer, burun ve boğazdaki hücreleri istila ederek çoğalıyor.

Virüs hücrelere tutunmak için ACE-2 reseptörlerini kullanıyor. ACE2 reseptörleri ise akciğerlerde, böbreklerde, kalpte, bağırsakta ve epitel hücrelerinde yaygın olarak buunuyor. Burunun nmeli kalmasını sağlayan mukoza hücreleri ise birüsün çoğalması için oldukça bir uygun ortam sağlıyor. Araştırmacılar, virüsün mukozayı istila etmesinin kuruluğa ve burunda tuhaf hislere neden olabileceğini belirtiyor.

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Son dakika haberi... Corona virüs yeniden mutasyona mı uğradı? En erken belirtisi belli oldu 12 gün sürüyor!
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