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haberi: Corona virüsün en çok görülen belirtisi hakkında kritik uyarı! İltihaplanmaya neden olabilir...

Tüm dünyada hayatı olumsuz yönde etkileyen hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Bilim insanları tarafından yapılan araştırma sonucunda koronavirüsün sinir sisteminde yarattığı hasar ilk kez görüntülendi. Covid-19 hastalarında uzun süreli yorgunluk ve ağrının nedeni gözler önüne serilirken yeni teknolojiyle birlikte bu belirtilerin sonucunda uygun tedavi yöntemleriyle hastaların kurtarılabileceği ifade edildi. Mutasyona uğrayan corona virüsün en çok görülen semptomaları arasında yorgunluk ve ağrı var. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 3.12.2020 08:33 Son Güncelleme: 3.12.2020 08:40 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüsün en çok görülen belirtisi hakkında kritik uyarı! İltihaplanmaya neden olabilir...

Uzun süreli Covid-19 denilen problem zinciri ağrı ve yorgunluk hissi ile başlıyor. Son dakika haberine göre uluslararası üne sahip bilim insanları, corona virüsün yeni belirtileri hakkında da çalışmalarını sürdürüyor. Buna göre en çok görülen corona belirtilerinin yorgunluk ve ağrı olduğu belirtildi. Corona hastalarında kalıcı hasarın neden olduğu daha önce açıklanmamıştı, öte yandan son dakika uyarısına göre koronavirüsün sinir sisteminde şiddetli iltihaplanmaya da neden olabileceği aktarıldı.

SON DAKİKA HABERİ: UZUN SÜRELİ CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ BELLİ OLDU! İLTİHAPLANMAYA NEDEN OLUYOR...

Koronavirüse yakalanan hastaların en çok şikayet ettikleri halsizlik ve yorgunluk ağrısıyla ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı...

EN FAZLA GÖRÜLEN BELİRTİLER AĞRI VE YORGUNLUK

Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ortaya çıkan semptomların sekiz hafta ya da daha uzun sürmesiyle, "uzun süreli Covid" ortaya çıkıyor. Daha önce yapılan çalışmalar, Covid-19 yakalanan her yedi kişiden biri en az dört hafta, her 20 kişiden biri en az sekiz hafta, her 45 kişiden birinin ise en az 12 hafta boyunca uzun süreli Covid-19 ile mücadele ettiğini ortaya koydu. Bununla birlikte, uzun süreli Covid-19'un etkileri kişiler arasında farklılık gösteriyor. Ancak, en yaygın görülen semptomlar arasında yorgunluk ve vücut ağrısı bulunuyor.

ÖNCELERİ NEDENİ AÇIKLANMAMIŞTI!

Doktorlar, daha önce hastanede tedavi edilen Covid-19 hastalarının yüz üstü yatırıldığı için kollarında, bacaklarında ya da ellerinde kronik ağrılar görülebileceğini belirtmişti ancak hastanede yatmayan Covid-19 hastalarında haftalar süren ağrının kaynağını tespit edememişti.

Radiology dergisinde yayımlanan çalışmanın başyazarı Doktor Swati Deshmukh, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ağrı boynunuzdaki, dirseğinizdeki veya bileğinizdeki sorunlardan kaynaklanıyor olabilir ve bunu anlamanın en iyi yolu MRI veya ultrasondur. Yaptığımız çalışmayla çok küçük sinirleri bile gösteren gelişmiş görüntüleme sunuyoruz. Bu da sorunun nerede olduğunu tespit etmemize, ciddiyetini değerlendirmemize ve buna neyin neden olabileceğini önermemize yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

SİNİR SİSTEMİNDE ŞİDDETLİ İLTİHAPLANMA...

Bununla birlikte Doktor Deshmukh, corona virüsün aşırı bağışıklık tepkisini tetiklemesinden dolayı, vücut tarafından üretilen antikorların sadece enfekte hücrelere değil, sağlıklı dokulara da saldırmaya zorlayarak ciddi semptomlara neden olduğunu söyledi. Bilim insanı, olayın ardından sinir sisteminde de şiddetli iltihaplanma görülebileceğini açıkladı.

Doktor Deshmukh, "Ciddi Covid-19 vakalarında vücudun bağışıklık tepkisinin akciğerlere saldırmasına benzer bir şekilde, bazı hastaların bağışıklık tepkisi sinir sistemini etkileyebilir" dedi.

Öte yandan, çalışmanın yazarları gelişmiş ultrason teknolojisinin kolay taşınabilir ve ucuz olduğunu, ayrıca sinir hasarını tespit etmede tomografiden daha iyi olduğunu ifade etti. Araştırmacılar, taramaların doktorların hastaları bir rehabilitasyon uzmanına mı yoksa daha ciddi durumlarda bir cerraha mı sevk edeceklerine dair karar vermelerine yardımcı olacağını aktararak, "Eğer görüntüleme enflamatuar bir tepkiye bağlı sinir hasarı bulursa, hastaya bir nöroloğa görünerek daha iyi hizmet edilebilir.

Görüntüleme, hematomdan kaynaklanan sinir hasarını ortaya çıkarırsa, kan sulandırıcı ilaçların derhal ayarlanması gerekir ve hatta hastanın bir cerrahı görmesi gerekebilir" açıklamasını yaptı. Kaynak: ntv.com.tr

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Son dakika haberi: Corona virüsün en çok görülen belirtisi hakkında kritik uyarı! İltihaplanmaya neden olabilir...
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