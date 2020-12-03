Son dakika haberi: Corona virüsün en çok görülen belirtisi hakkında kritik uyarı! İltihaplanmaya neden olabilir...

Uzun süreli Covid-19 denilen problem zinciri ağrı ve yorgunluk hissi ile başlıyor. Son dakika haberine göre uluslararası üne sahip bilim insanları, corona virüsün yeni belirtileri hakkında da çalışmalarını sürdürüyor. Buna göre en çok görülen corona belirtilerinin yorgunluk ve ağrı olduğu belirtildi. Corona hastalarında kalıcı hasarın neden olduğu daha önce açıklanmamıştı, öte yandan son dakika uyarısına göre koronavirüsün sinir sisteminde şiddetli iltihaplanmaya da neden olabileceği aktarıldı.

SON DAKİKA HABERİ: UZUN SÜRELİ CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ BELLİ OLDU! İLTİHAPLANMAYA NEDEN OLUYOR...

Koronavirüse yakalanan hastaların en çok şikayet ettikleri halsizlik ve yorgunluk ağrısıyla ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı...