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Son dakika haberi: 'de : Ölü ve yaralılar var

'nin Bristol kentine bağlı Avonmouth bölgesinde meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ifade ediliyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 3.12.2020 16:18 Son Güncelleme: 3.12.2020 16:39 ABONE OL
Son dakika haberi: İngiltere'de patlama: Ölü ve yaralılar var

İngiltere'nin Bristol kentine bağlı Avonmouth bölgesinde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İngiltere'nin Bristol kentine bağlı Avonmouth bölgesindeki bir depoda şiddetli bir patlamanın meydana geldiği duyuruldu. İngiliz medyası, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ifade edilirken; patlamanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

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Son dakika haberi: İngiltere'de patlama: Ölü ve yaralılar var
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