Son dakika haberi: İngiltere'de patlama: Ölü ve yaralılar var

İngiltere'nin Bristol kentine bağlı Avonmouth bölgesinde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.ÖLÜ VE YARALILAR VAR
İngiltere'nin Bristol kentine bağlı Avonmouth bölgesindeki bir depoda şiddetli bir patlamanın meydana geldiği duyuruldu. İngiliz medyası, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ifade edilirken; patlamanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.Corona virüs aşısı ile ilgili son dakika haberi | Pfizer ve BioNTech'in ürettiği corona virüs aşısının dağıtımına başlandı! SON DAKİKA! Koronavirüs aşısı dünyada ilk kez onaylandı: Aşılama gelecek hafta başlıyor!