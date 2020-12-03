Son dakika haberi | Pfizer ve BioNTech'in ürettiği corona virüs aşısı yola çıktı! Tarihinin en büyük toplu aşılaması...

Tüm dünyanın umutla beklediği corona virüs aşısı ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci tarafından geliştirilen corona virüs aşısı ile ilgili merak edilen detaylar ortaya çıkıyor. Dün ilk onayını İngiltere'den alan Pfizer veBioNTech'in corona virüs aşısı yola çıktı. İşte corona virüs aşısı ile ilgili son dakika haberin detayları...
YOLA ÇIKTI
ABD'li ilaç firması Pfizer ve Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin sahip olduğu BioNTech'in Covid-19'a karşı ürettiği aşının İngiltere'ye sevkiyatı başladı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınında 1 milyon 600 bin vaka ve yaklaşık 60 bin ölümün yaşandığı İngiltere'de hükümet, Pfizer ve BioNTech'in ortak üretimi olan aşının sevkiyatına başladı. İngiliz düzenleyicilerin koronavirüs aşısına yeşil ışık yakmasının ardından tırlar, Belçika'nın Puurs şehrindeki Pfizer tesislerinden binlerce doz aşıyla birlikte ayrıldı.
"TARİHİMİZDEKİ EN BÜYÜK TOPLU AŞILAMA"
Downing Caddesi'ndeki Başbakanlık Konutu 10 Numara'da konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Birleşik Krallık tarihindeki en büyük toplu aşılama programı başlamak üzere." dedi. Başbakan Johnson, hayatın baharda normale döneceğinden emin olduğunu söyledi. Uluslararası ajanslar sevkiyattan fotoğraflar paylaştı. İngiltere bu aşıdan 40 milyon doz sipariş vermiş ve 10 milyon dozun yıl sonuna dek hazır olmasını beklendiği ifade edilmişti.
NASIL DAĞITILACAK?
Pfizer ve Biontech'in geliştirdiği corona virüs aşısının İngiltere'de onay almasının ardından bir basın toplantısı düzenlendi.
Biontech CFO'su Sean Marett, son yapılan çalışmalar sonrasında aşılarının 2 ila 8 derece arasında 6 saate kadar taşınabildiğini açıkladı.
Bununla birlikte Marett, soğutma sağlayan depolarda 5 gün saklanabileceğini, ancak donma noktasının üzerindeki sıcaklıklarda aşının beş günün ardından bozulacağını aktardı.
PROFESÖR ÖZLEM TÜRECİ: FDA VE EMA'NIN ONAYINI BU AYIN ORTASINDA BEKLİYORUZ
Konuya ilişkin açıklama yapan BioNTech'in Baş Tıbbi Sorumlusu Profesör Özlem Türeci de, Pfizer ile birlikte geliştirilen aşının İngiltere'den acil kullanım onayı almasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, aşının İngiltere'ye dağıtım sürecinin sürecinin başladığını açıkladı.
Türeci yaptığı açıklamada, aşının birkaç gün içinde ülkede olacağını söyledi. Bununla birlikte Profesör Türeci, aşının şartlı piyasa kullanımı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) ve acil kullanım onayı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne baçvurduklarını hatırlatarak, "FDA ve EMA'nın kararının Aralık ayının ortasında belli olmasını umuyoruz" dedi.
DETAYLARI AÇIKLADI
Türeci, ömüzdeki günlerde üçüncü aşama klinik deneylere ilişkin daha fazla detay paylaşılacağını belirterek, aşının tüm cinsiyet, yaş ve etnik kökenlerde etkili sonuç verdiğini, ayrıca daha önce Covid-19'la enfekte olanlar ile olmayanlar arasında da koruma oranlarında farklılık görülmediğini belirtti.
Bununla birlikte Türeci, aşının ne kadar bağışıklık sağlayacağına konusuna ilişkin, "Aşılanan gönülleri izlemeye devam edeceğiz" yorumunu yaptı.
BİONTECH CEO'SU UĞUR ŞAHİN DE, YAPTIĞI AÇIKLAMADA, ŞUNLARI SÖYLEDİ;
"Aşı m-RNA bazlı olduğu için virüs vektörü içermiyor, enfeksiyon riski yok, ulak RNA molekülleri bağışıklık sistemini harekete geçirdikten sonra birkaç gün içinde doğal bir şekilde vücutta yok oluyor.
Aşı bağışıklık sistemindeki T ve B hücrelerini de aktif hale getiriyor. Bu sayede virüse karşı uzun vadeli koruma sağladığı düşünülüyor.
Aşının -20 derecede ne kadar stabil olduğuna dair araştırmalar devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda bu konuda daha fazla bilgi sahibi olacağız.
2-8 derece arasında saklanabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor.
Aşının tüm ırk, cinsiyet ve yaşlarda aynı etkinliği gösterdiği tespit edildi.
Aşıda kullanılan Mesajcı RNA 50 yıldan uzun süredir bilim insanları tarafından araştırılıyor ve bu teknolojinin kısa sürede çok sayıda doz üretilmesini mümkün kılıyor.
Deneklerdeki uzun vadeki sonuçları 2 yıl boyunca takip etmeyi ve verileri paylaşmayı sürdüreceğiz
AŞIYLA İLGİLİ MERAK EDİLENLER
-Klinik deneylerde tüm deneklerde %95 etkinlik.. 65 yaş üstü deneklerde %94'ten fazla etkinlik.
-ABD, Almanya, Türkiye, Güney Afrika, Brezilya ve Arjantin'deki 3. aşama testlere 43 binden fazla denek katıldı.
-Nadir görülen yan etkiler : Başağrısı %2 Yorgunluk %3,8 Aşı deneklerin büyük bölümünde iyi tolere edildi.
-Hafif yan etkiler aşının vurulmasından sonraki birkaç gün içinde ortadan kalktı.
- En sık görülen yan etkiler enjeksiyon bölgesinde ağrı, yorgunluk, baş ağrısı ve kas ağrıları.
- DSÖ, Pfizer ve BionTech'den gönderilen verilerin incelendiğini, acil kullanım listesi için değerlendirmeye alınacağını duyurdu. Bu ülke bazında acil kullanım kararı alacak ülkeler için de emsal teşkil edebilecek.Son dakika haberi: Bakan Koca corona virüs aşı takvimini açıkladı: İşte aşılamanın başlayacağı tarih... Son dakika haberi: Corona virüs aşısı ile ilgili beklenen açıklama geldi! "Bağışıklık sistemini harekete geçirdikten sonra..."