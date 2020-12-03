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Son dakika: ayda araba yarışı düzenlemeye hazırlanıyor

Endüstriyel tasarımcı ve teknoloji girişimcisi ve şirketi , önümüzdeki yıl iki uzaktan kumandalı arabayla ay yüzeyinde yarış düzenlemeyi planlıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 3.12.2020 18:33 ABONE OL
Son dakika: SpaceX ayda araba yarışı düzenlemeye hazırlanıyor

Business Insider'ın haberine göre, SpaceX bu konuyla ilgili olarak, Ferrari, BMW, MClaren için yaptığı tasarımlarla ünlü Frank Stephenson'ı görevlendirdi.
Bu girişimi, "geleceğin yenilikçilerinin gelişmesine yardımcı olan, büyük hayaller kurmalarına ve hiçbir şeyin olanaksız olmadığını anlamalarına olanak tanıyan bir proje" diye tanımlayan Stephenson, "Uzay büyüleyici bir yer, yeni yetişen tasarımcılar için henüz hiç dokunulmamış durumda ve bu yenilikçi projede yer alanlarla bilgilerimin bir bölümünü paylaşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.
Elon Musk aynı zamanda, Şubat 2018 Falcon Heavy test uçuşu için sahte yük görevi gören ve Güneş'in yapay bir uydusu haline gelen elektrikli spor arabası Tesla Roadster ile de biliniyor.

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Son dakika: SpaceX ayda araba yarışı düzenlemeye hazırlanıyor
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