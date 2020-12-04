Afrin’de bombalı araç patladı: 1 ölü, 6 yaralı

Suriye'nin kentlerinden Cinderes-Afrin Yolu üzerinde bulunan bir ekmek fırının önünde aracın altına gizlenen bomba infilak etti. Patlamada kimliği belirlenemeyen araç sürücüsü hayatını kaybederken, 6 kişide yaralandı.

Patlama ile ilgili bir açıklama yapan Hatay Valiliği açıklamada bulundu.

Yazılı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"04.12.2020 günü saat 14.30 sıralarında Cinderes Afrin yolu üzerinde bulunan fırının önünde Santa Fe marka araç altına yerleştirilmiş EYP'nin infilak etmesi sonucunda ilk belirlemelere göre henüz kimlik bilgileri tespit edilemeyen araç sürücüsü hayatını kaybetmiş, patlamanın yakınında bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen (6) şahıs ise yaralanmıştır. Olayda başka ölen ya da yaralanan şahsın olmadığı, hayatını kaybeden şahsın ve yaralanan şahısların açık kimlik bilgilerinin tespit çalışmaları devam etmektedir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."