İsviçre seyahat kısıtlaması getirdiği ülkelerin sayısını artırdı: Listede Türkiye yok

İsviçre'de federal hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "riskli ülkeler" listesini güncelledi.

İTALYA VE AVUSTURYA LİSTEDE

Federal Sağlık Dairesinden (BAG) yapılan açıklamada, 12 ülkeyle İsviçre'nin komşusu İtalya ve Avusturya'nın büyük bölümüne seyahat kısıtlaması getirildiği belirtildi.

YENİ ÜLKELER EKLENDİ

Açıklamada ABD, Hırvatistan, Gürcistan, Portekiz, Hırvatistan, Macaristan, Polonya, Ürdün, Litvanya, Kuzey Makedonya, San Marino ve Slovenya'nın "riskli ülkeler" listesine eklendiği belirtildi.

TÜRKİYE YER ALMADI

Türkiye, salgının başından bu yana listede yer almadı.

10 GÜNLÜK KARANTİNAYA ALINACAKLAR

Federal hükümet, 6 Temmuz'dan sonra listedeki ülkelerden İsviçre'ye giriş yapacak kişilerin 10 gün karantinaya alınacağını açıklamıştı.

KARANTİNA ŞARTLARINA UYMAYANLARA AĞIR PARA CEZALARI VERİLİYOR

İsviçre'de karantina şartlarına uymayanlara ağır para cezaları veriliyor. Ülkede son 24 saatte 4 bin 382 yeni vaka tespit edildi, 101 kişi yaşamını yitirdi. İsviçre'de şimdiye kadar toplam 344 bin 497 Kovid-19 vakası kaydedildi, 4848 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.