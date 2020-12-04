Monolit nedir, ne demek? Utah, Romanya ve Kaliforniya’daki monolitlerin sırrı nedir?

Amerika'nın Utah, Kaliforniya eyaletlerinde ve Romanya'da ortaya çıkan esrarengiz monolitlerin sırrı merak ediliyor. Bu bağlamda Monolit nedir, ne demek? sorusu yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Peki, Monolit nedir, ne demek?
Tüm dünyada merak uyandıran gizemli monolitlerle ilgili olarak araştırılan Monolit nedir, ne demek? - monolitlerin sırrı nedir? sorularına ilişkin detaylar şöyle;
Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitleleri, genellikle erozyon açığa çıkarmıştır.
İsim Latince monolithus sözcüğünden gelir ki bu da Yunanca μονόλιϑος (monolithos) sözcüğünden gelmektedir. μονόλιϑος sözcüğü ise μόνος yani "tek" ve λίϑος yani "taş"tan türemiştir. İngilizce ve Türkçeye ise Fransızca monolithe sözcüğünden geçmiştir.
Bugün yeryüzündeki en büyük üç monolit şunlardır:
KUZEY AMERİKA
AVRUPA
AFRİKA
ASYA
AVUSTRALYA
GÜNEY AMERİKA
ANTARKTİKA
ULURU
Yekpare taştan meydana gelen abidelere tarihte sıklıkla rastlanır. Bunlar diğer özelliklerine göre farklı isimlerle anılır. Bunun dışında insan eliyle, farklı amaçlar için yapılmış monolitler bulunur. Bazı insan eliyle yapılmış monolitler ve tipler:
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