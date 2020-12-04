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, ne demek? Utah, Romanya ve Kaliforniya’daki monolitlerin sırrı nedir?

Geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri () Utah eyaletindeki çölün ortasında metal ana maddeli bir monolit keşfedilmişti. Bu gizemli yapının bir süre sonra ortadan kaybolması sonrası, Romanya’da ve ardından yine ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bu sırrı merak edilen yapılara denk gelindi. Bu gelişmeler sonrası , ne demek? soruları üzerinde araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Monolit nedir, ne demek? İşte monolitlerin sırrı…

Giriş Tarihi: 5.12.2020 02:57 Son Güncelleme: 5.12.2020 02:59 ABONE OL
Monolit nedir, ne demek? Utah, Romanya ve Kaliforniya’daki monolitlerin sırrı nedir?

Amerika'nın Utah, Kaliforniya eyaletlerinde ve Romanya'da ortaya çıkan esrarengiz monolitlerin sırrı merak ediliyor. Bu bağlamda Monolit nedir, ne demek? sorusu yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Peki, Monolit nedir, ne demek?

MONOLİT NEDİR, NE DEMEK? MONOLİTLERİN SIRRI

Tüm dünyada merak uyandıran gizemli monolitlerle ilgili olarak araştırılan Monolit nedir, ne demek? - monolitlerin sırrı nedir? sorularına ilişkin detaylar şöyle;

Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitleleri, genellikle erozyon açığa çıkarmıştır.

İsim Latince monolithus sözcüğünden gelir ki bu da Yunanca μονόλιϑος (monolithos) sözcüğünden gelmektedir. μονόλιϑος sözcüğü ise μόνος yani "tek" ve λίϑος yani "taş"tan türemiştir. İngilizce ve Türkçeye ise Fransızca monolithe sözcüğünden geçmiştir.

JEOLOJİK MONOLİTLER

Bugün yeryüzündeki en büyük üç monolit şunlardır:

  • Mount Augustus (Augustus Dağı), Avustralya
  • La Peña de Bernal, Meksika
  • Stone Mountain (Taş Dağı), Atlanta, Georgia, ABD
  • Diğer monolitlerden bazıları:

KUZEY AMERİKA

  • Bottleneck Peak and Moon, Utah, ABD
  • Devils Tower National Monument, Wyoming, ABD
  • El Capitan, Kaliforniya, ABD
  • Enchanted Rock, Teksas, ABD
  • Haystack Rock, Britanya Kolumbiyası, Kanada

AVRUPA

  • Frau Holle Stone, Almanya
  • Humber Stone, İngiltere
  • King Arthur's Stone, İngiltere
  • Logan Stone, İngiltere
  • Odin Stone, Orkney, Birleşik Krallık - 1814 yılında yok edilmiştir.
  • Cebelitarık Kayası (Rock of Gibraltar)

AFRİKA

  • Ben Amera, Moritanya
  • Brandberg Mountain, Namibya

ASYA

  • Savandurga, Hindistan

AVUSTRALYA

  • Mount Coolum, Queensland
  • Mount Wudinna, Güney Avustralya

GÜNEY AMERİKA

  • Paine Kuleleri, Şili

ANTARKTİKA

  • Scullin monoliti

ULURU

  • Yıllar boyunca Uluru/Ayers Kayası'nın dünyanın en büyük monoliti olduğu yazılmış ve söylenmiştir. Aslında bu iki açıdan da yanlıştır. Zira Uluru bir monolit değildir ve bir monolit olsa bile Mount Augustus ondan yaklaşık 2,5 kat daha büyüktür.

YAPAY MONOLİTLER

Yekpare taştan meydana gelen abidelere tarihte sıklıkla rastlanır. Bunlar diğer özelliklerine göre farklı isimlerle anılır. Bunun dışında insan eliyle, farklı amaçlar için yapılmış monolitler bulunur. Bazı insan eliyle yapılmış monolitler ve tipler:

  • Theoderik Mozolesi, Ravenna
  • Aztek takvimi "Güneş Taşı"
  • Run taşları
  • Steller
  • Dikilitaşlar
  • Ogham Taşı (Ogham Stone), İrlanda
  • Adem ve Havva Taşları (Adam and Eve Stones), İngiltere
  • Merlin Taşı (Merlin Stone), İngiltere

Kaynak: Vikipedia

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Monolit nedir, ne demek? Utah, Romanya ve Kaliforniya’daki monolitlerin sırrı nedir?
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