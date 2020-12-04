Monolit nedir, ne demek? Utah, Romanya ve Kaliforniya’daki monolitlerin sırrı nedir?

Amerika'nın Utah, Kaliforniya eyaletlerinde ve Romanya'da ortaya çıkan esrarengiz monolitlerin sırrı merak ediliyor. Bu bağlamda Monolit nedir, ne demek? sorusu yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Peki, Monolit nedir, ne demek?

MONOLİT NEDİR, NE DEMEK? MONOLİTLERİN SIRRI

Tüm dünyada merak uyandıran gizemli monolitlerle ilgili olarak araştırılan Monolit nedir, ne demek? - monolitlerin sırrı nedir? sorularına ilişkin detaylar şöyle;